Звіт про управління ТОВ «Телеканал СТБ» за 2021 рік

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Інформація про підприємство ТОВ «Телеканал СТБ» (код ЄДРПОУ 20044726) (далі – Підприємство) створено та зареєстровано відповідно до законодавства України 18 червня 1997 року. «Телеканал СТБ» є правонаступником Приватного акціонерного товариства «Міжнародний медіа центр – СТБ», яке було припинено 5 грудня 2017 року шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю «Телеканал СТБ». Підприємство входить до Групи компаній «Старлайт Медіа».

Основним видом діяльності Підприємства є діяльність в сфері телевізійного мовлення. В рамках цієї діяльності, Підприємство на телевізійному каналі СТБ на основі придбаних телевізійних програмних продуктів (включаючи права на використання телевізійних програмних продуктів) та телевізійних програмних продуктів власного виробництва, створює повний пакет телепрограм для трансляції у власному ефірі у відповідності з періодичністю, часом та обсягами мовлення, встановленими вимогами Ліцензій на мовлення (НР №00257-м від 10 вересня 2007 р., НР №00269-м від 23 серпня 2011 р., НР №00270-м від 05 грудня 1997 р.).

Ліцензійні умови мовлення вимагають від Підприємства, за рахунок отриманого доходу у вигляді, але не виключно, плати за послуги з розміщення в ефірі телеканалу рекламних матеріалів замовників, забезпечити можливість розповсюдження програм в ефірі телеканалу, доступних користувачам, високу якість мовлення, цілісність мережі мовлення і програмного наповнення.

Видами діяльності Підприємства згідно КВЕД є також виробництво та розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, підтримання театральних і концертних заходів, організування інших видів відпочинку та розваг, веб-портали, що включає також керування веб-сайтами, що функціонують як портали в мережі Інтернет, таких як медійні сайти, що періодично поновлюють інформаційний контент.

Зважаючи на види діяльності, які здійснює Підприємство, до основних джерел доходів, окрім виручки від розміщення рекламних матеріалів замовників в ефірі, можна віднести доходи від продажів прав на виробництво за форматом та продаж показів програм телеканалам та дистриб’юторам інших країн світу та доходи від монетизації прав на ретрансляцію програм у кабельних мережах та ОТТ платформах.

Канал СТБ – це загальнонаціональний телевізійний канал, що входить у одну з найбільших медіа-груп України «Старлайт Медіа». 24 роки канал працює для українських телеглядачів. Розпочавши мовлення з інформаційних та публіцистичних програм, більше 10 років тому СТБ став першим українським телеканалом, який задав тренд на талант-шоу різних напрямків і об’єднав їх під загальною ідеєю, яка є слоганом каналу – «Можливо все!». У кожному реаліті, яке створює телеканал, закладене бачення: ти можеш досягти своєї мети, змінити себе і своє життя на краще. У цьому глядачеві допомагають проекти СТБ: «Україна має талант», «Битва екстрасенсів», «Мастер Шеф», «Холостяк/Холостячка», «Танцюють всі!», «Все буде добре», «Один за всіх» та інші.

В 2018 році СТБ заявив про переформатування ефірної сітки та виділив вагоме місце в ній серіальному контенту. Телеканал розвиває серіальну стратегію і збільшує кількість серіального контенту.

СТБ у 2021 році – це сімейний, емоційний і соціально-активний телеканал кращих серіалів, масштабних шоу й унікальних реаліті, що є безумовним лідером на ринку за кількістю проектів власного виробництва у сітці мовлення – понад 80%. Формати та готові програми виробництва СТБ затребувані за кордоном: їх купують Польща, Литва, Латвія, Естонія, Франція, Казахстан та інші країни світу.

За роки роботи канал, окремі проекти та співробітники отримали понад 50 премій «Телетріумф», десятки нагород Ukrainian design, «Золоте перо», народних премій «Телезірка» та ін.

Організаційна структура та керівництво

Протягом 2021 року відбулись зміни у складі учасників Підприємства та розміру його статутного капіталу. Станом на 31 грудня 2021 року єдиним учасником Підприємства та власником частки в статутному капіталі в розмірі 100% є ТОВ «Старлайт Медіа». Загалом за 2021 рік статутний капітал Підприємства було збільшено на 520 000 тис. грн. та на кінець 2021 року він становить 947 134 тис. грн. і є повністю сформованим.

Детальна інформація щодо змін у складі учасників Підприємства розміру статутного капіталу наведена в примітці 18 «Статутний капітал» фінансової звітності ТОВ «Телеканал СТБ» за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року.

До органів управляння Підприємством відносяться:

Вищий орган управління — Загальні Збори учасників, які мають повноваження визначені чинним законодавством України та Статутом товариств;

Генеральний директор ТОВ «Телеканал СТБ», як виконавчий орган, що здійснює керівництво поточною діяльністю компаній, в межах повноважень наданих статутом;

Редакційна рада, що є спеціальним наглядовим органом, що здійснює контроль мовлення згідно виданих Національною радою з питань телебачення та радіомовлення ліцензій.

Генеральною директоркою ТОВ «Телеканал СТБ» є Семчук Людмила Іванівна.

Організаційна структура ТОВ «Телеканал СТБ» побудована для оптимального та ефективного забезпечення здійснення своєї основної діяльності – мовлення. Відповідно, наявні в організаційній структурі Підприємства департаменти та підрозділи направлені на відбір та розробку проектів, створення промо та маркетингу, підготовку до ефіру, тощо.

Організаційна структура станом на 31 грудня 2021 року*

*Станом на 31.12.2021 кількість штатних одиниць складає 246 осіб.

Інші необхідні для забезпечення діяльності функції, на замовлення Підприємства виконують інші підприємства, в тому числі компанії Групи Старлайт Медіа. Більш детально інформація про це наведена в розділі «Відносини з власниками та пов’язаними особами» цього Звіту.

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

У 2021 році телеканал СТБ став лідером зростання аудиторії серед великих телеканалів, який за підсумками року збільшив частку на 19% відносно минулого року та потрапив у ТОП-3 телеканали країни. Запорука цього успіху у синергії найкращих продуктів, які створює СТБ, та близької, зрозумілої комунікації з глядачем, вести яку допомагає, в тому числі, новий брендинг каналу, що у 2021 отримав міжнародну нагороду – срібло за редизайн у номінації BEST BRAND IMAGE – REBRAND OR REFRESH від Promax Global Excellence.

На підставі даних аналітичних звітів теледивлення Керівництво каналу вважає, що такого результату вдалося досягнути завдяки реалізації серіальної стратегії зі збільшення кількості серіального контенту в сітці мовлення каналу, а також надзвичайно вдалої реалізації масштабного талант-шоу.

В 2021 році СТБ майже на 30% збільшив кількість прем’єрних годин серіалів (з 316 комерційних годин у 2020 році до 463 комерційних годин у 2021 році). Крім того, було відкрито нові таймслоти повторного показу серіалів удень по будням завдяки новим серіалам «Слід» та «Сліпа». Прем’єрні серіали СТБ в 2021 році дивилось понад 26 млн глядачів. Чотири серіали увійшли в ТОП-10 найрейтинговіших серіалів року: «Полонена» (рейтинг 3,2%, частка 11,4%1), «Кріпосна» (рейтинг 3,1%, частка 10,7%), «Щаслива попри все» (рейтинг 3,0%, частка 10,5%) та «Колір помсти» (рейтинг 2,9%, частка 10,9%).

Національна кінопремія «Золота Дзиґа» в 2021 році вперше визначала кращий український серіал. Кращим ігровим серіалом 2020 року за визначенням Української кіноакадемії став 12серійний проект «Спіймати Кайдаша», знятий на замовлення телеканалу СТБ.

Кількість прем’єрних шоу та програм у сітці мовлення СТБ у 2021 році зросла на 15% в порівнянні з 2020 роком. Серед них особливо слід відзначити результати «Україна має талант», «Битва екстрасенсів», «Холостяк», «Холостячка», «Один за всіх».

До 30-річчя незалежності України — країни людей, що вміють мріяти серцем та вражати своїми талантами світ, канал СТБ запустив новий сезон легендарного талант-шоу «Україна має талант». Це сезон інновацій та масштабу, що вражає. Це сотні історій про найталановитіших українців та українок, які не бояться мріяти та йдуть до своєї мети. Це момент запалення нових зірок та святкування талантів, що прославляють Україну в світі. «Україна має талант» повертає у фокус уваги країни — різноманіття професійних та обдарованих людей, представників та представниць зовсім різних сфер, об’єднаних любов’ю до своєї справи та справжнім талантом. Програма стала найрейтинговішим регулярним проектом осені з рейтингом 4,6% та часткою 16,1%.

«Битва екстрасенсів» увійшла у ТОП-10 проєктів року за цільовою аудиторією жінки 35-44, а також зайняла лідерські позиції в слоті показу за цією аудиторією. Прем`єри найромантичніших шоу країни «Холостяк» (рейтинг 3,8%, частка 15,9%) та «Холостячка» (рейтинг 3,1%, частка 13,1%) у 2021 році подивилося понад 17 млн глядачів.

У жанрі соціальних ток-шоу, програма «Один за всіх» здобула першість із рейтингом 3,1% та часткою 10,4%.

В листопаді 2021 СТБ розширив інформаційне мовленні, додавши ще один випуск програми «Вікна-Новини» об 11:30. Нова лінійка одразу здобула лідерство в слоті з часткою 9,9%. Під час виходу інших денних випусків новин в слоті 14:30 та 17:30 СТБ також був на 1-му місці серед усіх каналів.

Фінансові результати

За результатами 2021 року Підприємство визнало чистий дохід від реалізації у розмірі 1 931,9 млн. грн., що вище показника 2020 року на 23,5%. Структура виручки не зазнала значних змін, і як і в минулих роках її найбільшими елементами є:

дохід від розміщення матеріалів замовників в ефірі телеканалу– 88,8% (2020 рік: 90,0%);

дохід від надання суміжних прав на розповсюдження каналу – 5,2% (2020 рік: 4,9%);

роялті за права на використання авторських (суміжних) прав – 2,9% (2020 рік: 2,3%).

Зростання доходу від реалізації на 367,2 млн. грн. відбулось за рахунок таких основних елементів виручки:

Керівництво вважає, що основними чинниками, за рахунок який Підприємство досягло таких результатів є високі рейтинги телеканалу СТБ, зміни цінової політики і кон’юнктури телеперегляду.

Собівартість реалізації за 2021 рік склала 1 369,1 млн. грн, що порівняно з 2020 роком більше на 13,1% або 158,7 млн. грн. Протягом 2021 року Телеканал продовжив тенденцію 2020 року з надання переваги наповнення ефіру контентом власного виробництва, а не телевізійними продуктами набутими у вигляді майнових прав за ліцензійними договорами на показ (трансляцію, демонстрацію). Таким чином, витрати на роялті з прав на використання телевізійних програмних продуктів за ліцензійними договорами зменшились на 35,3% або 25,7 млн. грн.

Наповнення ефіру контентом власного виробництва потребує значних вкладень в активи у вигляді об’єктів авторського права. Інвестиції в нематеріальні активи у вигляді об’єктів авторського права за 2021 рік склали 698,8 млн. грн. (2020 рік: 718,3 млн. грн.). Таким чином, витрати на амортизацію у складі собівартості реалізації збільшились на 207,8 млн. грн. або 52,8%.

За рахунок незначного зниження вартості виробництва, на 6,8% або на 41,1 млн. грн. у складі собівартості зменшились витрати у вигляді вартості телевізійних програмних продуктів на основі форматних договорів. Збільшення суми амортизації нематеріальних активів у вигляді об’єктів авторського права є основною причиною росту собівартості в 2021 році. Також це є основною причиною змін в структурі собівартості реалізації.

Структура собівартості

Валовий прибуток Підприємства за 2021 рік склав 562,7 млн. грн., що на 208,5 млн. грн. більше ніж у 2020 році. Валова рентабельність продажів збільшилась на 6,5 процентні пункти та склала 29,1% (2020 рік: 22,6%).

В 2021 році збільшились витрати Підприємства на оплату праці в порівнянні з 2020 роком на 12,3% або 12,7 млн. грн. Це пояснюється тим, що в 2021 році були частково відмінені карантинні заходи, які впливали на робочий процес та зайнятість персоналу, також за рішенням Керівництва Підприємства відбулось збільшення посадових окладів в середньому приблизно на 5%.

В 2021 році збільшились збутові витрати Підприємства на 28,8 млн. грн. або 39,3%, в основному за рахунок збільшення витрат на рекламу та дослідження ринку, яке в свою чергу, викликане зростанням обсягів реклами, запуском та просуванням цілого ряду нових проектів та проведенням моніторингу й додаткових досліджень ринку.

Загалом за результатами 2021 року Підприємство отримало чистий прибуток в сумі 308,9 млн. грн., що перевищило результати попереднього року на 192,0 млн. грн. Чиста рентабельність продажів за 2021 рік збільшилась на 8,5 процентних пункти та склала 16,0%.

Крім іншого, на загальне збільшення фінансового результату Підприємства вплинуло коливання курсів іноземних валют до української гривні. Зважаючи, що значна частина фінансових зобов’язань Підприємства номінована в іноземних валютах, за рахунок зміцнення курсу гривні, за 2021 рік був отриманий прибуток від курсової різниці та операцій купівлі (продажу) валюти в сумі 23,5 млн. грн., в той час як за 2020 рік збитки від курсової різниці склали 74,5 млн. грн.

Ліквідність та зобов’язання

За 2021 рік суттєво змінилась частка власного капіталу та зобов’язань Підприємства в загальному підсумку балансу порівняно з 2020 роком.

В 2021 році за рахунок грошових вкладів учасників статутний капітал Підприємства був збільшений на 520 млн. грн. Підприємство погасило значну частину торгової кредиторської заборгованості (зменшення торгової кредиторської заборгованості склало 499,8 млн. грн. або 72,8%) та зобов’язання за позиками в сумі 228,9 млн. грн.

Станом на 31 грудня 2021 року загальна сума зобов’язань Підприємства становить 248,9 млн. грн., що на 691,5 млн. грн. або 73,5% менше ніж сума зобов’язань на 31 грудня 2020 року.

Збільшення розміру статутного капіталу та отриманий за 2021 рік прибуток дозволили Підприємству станом на 31 грудня 2021 року досягти показника робочого капіталу на рівні 343,7 млн. грн. На 31 грудня 2020 року робочий капітал був від’ємним та становив 395,3 млн. грн.

Станом на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2020 року Підприємство не визнавало жодних умовних зобов’язань.

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛИТИКА

Ключова цінність для ТОВ «Телеканал СТБ» – це люди. Піклування про безпеку співробітників, створення умов для розвитку, реалізації ідей, забезпечення рівних можливостей та протидія будь-яким формам дискримінації – це головні завдання Підприємства як роботодавця.

Процес рекрутингу на СТБ відбувається на засадах гендерної чутливості та інклюзивності. Питання при прийнятті на роботу про особисте життя, плани щодо народження дитини та домашні обов’язки заборонені. Всі співробітники Підприємства на етапі найму та адаптації отримують повну інформацію щодо соціальних програм СТБ, можливостей для корпоративного навчання, розвитку, а також етичних норм поведінки – зокрема, нульової толерації роботодавцем проявів насильства, домагань, дискримінації та корупції.

Підприємство сприяє страхуванню здоров’я та життя співробітників. З метою піклування про здоров’я співробітників Підприємство у 2021 році прийняло рішення про повне забезпечення медичним страхуванням всіх бажаючих працівників. До пакету страхування, крім профілактичних оглядів, широкого спектру амбулаторно-поліклінічної допомоги, невідкладної медичної та стаціонарної допомоги, забезпечення ліками, входить діагностика та лікування COVID-19. Страхування доступне для всіх співробітників Підприємства.

Підприємство є також благодійником Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ», який допомагає людям у найскладніших життєвих обставинах – складних захворюваннях, при втраті близьких, житла.

ТОВ «Телеканал СТБ» підтримує принцип гендерної рівності. Співвідношення працівників і працівниць на Підприємстві станом на 31 грудня 2021 року становить відповідно 39% та 61% (96 чоловіків та 150 жінок). Підприємство слідкує за рівним рівнем заробітних плат на тотожних посадах з однаковими рівнем кваліфікації для чоловіків і жінок. Менеджерський склад найвищого рівня складається з 75% жінок та, відповідно, 25% чоловіків. Підприємство створюючи умови для розвитку персоналу протягом 2021 року реалізувало ряд освітніх та підвищуючих рівень компетенцій персоналу програм.

3 працівники СТБ в 2021 році стали учасниками MIP TV. MIP TV – це весняний медіа ринок, один з найбільших у світі, де учасники обмінюються досвідом щодо нових бізнес-моделей та технологій для зростання бізнесу. Співробітники СТБ взяли участь в осінньому медіа ринку MIPCOM — одного з найбільших у світі, де учасники обмінюються досвідом щодо нових бізнес-моделей та технологій для зростання бізнесу.

WEB Summit – найбільший у Європі та найважливіший технологічний майданчик, тематика якого завжди зосереджена на інтернет-технологіях, а учасники – найцікавіші технологічні компанії у світі, які входять до списку Fortune 500. Троє співробітників Підприємства взяли участь в заході.

У партнерстві з інноваційним парком UNIT.City Група Старлайт Медіа запустила корпоративну освітню та акселераційну програму для менеджерів I.Novate. До навчання у програмі долучились менеджери ТОВ «Телеканал СТБ». У межах проєкту реалізується програма навчання та акселерації, що триває чотири місяці. Учасники I.Novate проходять шлях від теорії інновацій до реальних експериментів і практичного опрацювання ідей через акселерацію.

Менеджмент Підприємства долучився до спеціалізованої корпоративної MBA-програми, що реалізується завдяки партнерству з Delloitte Academy. Навчання відбувається в онлайнформаті та охоплює 10 модулів загальною тривалістю 240 годин. В рамках програми учасники у командній взаємодії розробляють 5 проектів, націлених на покращення ефективності та розвиток Групи Старлайт Медіа.

Серед тем, які вивчаються на курсі: принципи сталого розвитку бізнесу, стратегічне планування, стратегічний маркетинг, управління змінами, управління персоналом, лідерство, менеджмент інновацій, емоційний інтелект, фінанси, управління проектами й операційною діяльністю. На Підприємстві також дії система мотивації співробітників, яка включає короткострокові та довгострокові цілі й відповідно стимулюючі нагороди можуть бути щомісячні, квартальні або річні. Для працівників формується бланк цілей й регулярно відслідковується його динаміка та результати.

ВІДНОСИНИ З ВЛАСНИКАМИ ТА ПОВ’ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ

ТОВ «Телеканал СТБ» входить до Групи компаній «Старлайт Медіа». До Групи входять різні компанії — юридичні особи, які здійснюють діяльність у сфері медіа, в тому числі, телевізійні канали, виробники контенту, новинних телепередач, рентал техніки, декораційне оформлення, надання аутсорсингових послуг, рекламних послуг тощо.

Підприємство тісно співпрацює з іншими компаніями Групи. Так, ТОВ «СЛМ Новини» виготовляє для Підприємства програму «Вікна. Новини». ТОВ «СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН» займається виробництвом шоу та серіалів для телебачення й інтернету та забезпечує створення контенту для наповнення ефіру телеканалу на замовлення Підприємства. ТОВ «СТАРЛАЙТ МЕДІА» забезпечує Підприємство профільним експертним супроводом бізнесу (послуги кадрового супроводження, адміністративні, юридичні послуги, послуги фінансового супроводження, фізична та технічна охорона, інформаційна та фінансова безпека та інші).

Побудова бізнесу за принципом концентрації експертиз є основною причиною того, що значна частина операцій Підприємства проводиться з пов’язаними особами. Всі господарські операції між компаніями Групи Старлайт Медіа здійснюються на ринкових умовах.

Інформація про операції з пов’язаними сторонами розкрита в Примітці 31 «Операції з пов’язаними сторонами» до фінансової звітності ТОВ «Телеканал СТБ» за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року.

РИЗИКИ

Цілі, політики управління та схильність до фінансових ризиків Підприємства розкриті у Примітці 33 до фінансової звітності ТОВ «Телеканал СТБ» за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Телеканал СТБ продовжує забезпечувати глядача якісним національним контентом та розвивати його дистрибуцію як в традиційному мовленні, так і на діджитал-платформах. Відповідно до міжнародних тенденцій та запиту національної аудиторії, СТБ працює над розширенням лінійки серіальних продуктів та свого ефірного серіального слоту, а також повертає до ефіру іміджеві та легендарні шоу.

Стратегічні цілі каналу у перспективі 2022-2023 років:

збереження високих лідерських позицій у телевізійному мовленні;

виробництво масштабних талант-шоу для «високих» сезонів – весна та осінь;

розвиток серіального слоту за рахунок україномовних серіалів;

пошук партнерів для виробництва високобюджетних якісних серіалів, у тому числі, серед ОТТ-операторів та міжнародних фондів;

розвиток дистрибуції контенту власного виробництва та власних форматів на території ЄС та за рахунок співпраці з українськими ОТТ-платформами.

Окрім роботи над розвитком контенту, ефективності та збільшенням рейтингів каналу, Підприємство продовжить працювати над адвокацією прогресу в цілях сталого розвитку, забезпеченням рівних прав та можливостей, як всередині компанії, так і в українському суспільстві загалом. Телеканал СТБ продовжує розвивати свою гуманітарну місію, як в ефірі, так і поза ним.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

В 2021 році канал СТБ розширив діалог про гендерні стереотипи і реалізував проект #Сильний. #Сильний взявся довести, що у подоланні ґендерних стереотипів зацікавлені всі. У фокусі проекту – відверта розмова про застарілість уявлень щодо «ідеального чоловіка» нового часу. #Сильний – це проморолик кампанії, серія публікацій зі статистикою опитувань українців про розподіл ролей та обов’язків між чоловіками та жінками, три тизери, сюжет Вікна-новини та 14 відеоінтерв’ю, в яких чоловіки розповідають про декрети для тат, право на почуття та їх прояв, повагу до кар’єри дружини, недопустимість насильства та реалізацію у професіях, що стереотипічно сприймаються як “жіночі”. Кампанія ініціювала публічну дискусію про нове значення слова “сильний”, яке раніше було одним маркерів суспільних очікувань щодо чоловіків.

Проекти #СильнаЯ та #Сильний реалізовувались в рамках промо проектів «Холостячка» та «Холостяк». Загальний результат кампанії проти гендерних стереотипів від телеканалу СТБ – це 7,5 мільйонів переглядів відео на майданчиках телеканалу та 420 згадок у ЗМІ про кампанію та історії її героїв. Але найголовніше – це тисячі коментарів глядачів, що занурились у діалог про час для нового світу – світу без гендерних стереотипів.

Вже традиційно, телеканал СТБ долучився до міжнародної акції «16 днів активізму проти гендерно-обумовленого насильства». Зірки каналу та сам канал публікували дописи на підтримку постраждалих, інформували про сервіси допомоги та протидіяли стереотипам, що підтримують культуру терпимості щодо насильства.

Зірки каналу взяли участь в проекті з протидії домашньому насильству — #НеЗдається від Групи Старлайт Медіа та Інституту когнітивного моделювання, що реалізовувався за підтримки Товариства Червоного Хреста України. Знаменитості долучилися до проєкту, що в передноворічний період озвучує важливе бажання — залишити проблему насильства в минулому.

Влітку 2021 року СТБ став партнером Неосвітнього Арсеналу – фестивалю, що об’єднує освітян з різних міст України. Фокус-тема Арсеналу у 2021 році – «Різні разом», а одна з головних цілей — зробити доступний простір для людей з різними інтересами, цінностями та освітніми потребами. Розділяючи цю мету та цінність різноманіття, канал надав не тільки інформаційну підтримку, а і став контент-партнером заходу. Так в рамках Арсеналу відбулась чесна дискусія про материнство без прикрас та права жінок, яку модерувала Емма Антонюк, журналістка Вікон, телеканалу СТБ.

СТБ став медіапартнером освітнього арт-проєкту STEM is FEM «Наука – це вона», що здійснювався за підтримки міжнародних організацій ООН Жінки в Україні та Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ). Його ціль – розповісти про здобутки українських жінок-вчених, зацікавити молодь у науці, а також спростувати міф про те, що наука – це виключно чоловіча справа. Проєкт є частиною кампанії ООН Жінки «Покоління рівності», з популяризації гендерного паритету серед молоді та забезпечення лідерства жінок в технологіях та інноваціях.

В жовтні 2021 року, глобальний рух HeForShe від ООН Жінки та Групи Старлайт Медіа, телеканал СТБ зокрема, започаткували діалог про гендерну рівність в роботі українських медіа. У Києві відбувся перший MediaForShe Congress, який об’єднав 15 українських медіа та виробників контенту для обговорення ролі креторів та креаторок у подоланні дискримінації, насильства та промоції гендерної рівності. Мета MediaForShe Congress — дати потужний імпульс для змін в українській медіаіндустрії.

Телеканал СТБ в 2021 році також став партнером нагородження Рейтингу роботодавців, дружніх до сім’ї, що проводився Фондом ООН у галузі народонаселення разом з Центром «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності».