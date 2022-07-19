19 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 19 липня

19 липня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День тренера України. Крім того, 19 липня вшановують Сисоя Схимника. Які свята 19 липня — читайте у матеріалі STB.UA.

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19 липня ― свято:

Всесвітній день фотографа;

День тренера в Україні;

Всесвітній день фотографа святкують щороку 19 липня. Це ― професійне свято фотографів, які обрали собі таку професію для заробітку на життя. Дата святкування пов’язана з тим, що у 1822 році 19 липня французький вчений Жозеф Ньєпс зробив першу у світі фотографію. Це був знімок його обіднього столу на задньому дворі. Витримка знімка склала 8 годин. Проте фотографія пройшла великий історичний шлях навіть до тих масивних приладів, які демонструють в «історичних» фільмах. Перший негативний знімок було винайдено тільки через 17 років після цього ― це зробив Фокс Талбот у 1839 році. Перший портрет з використанням електричного світла для скорочення часу витримки був зроблений в 1879 році Левицьким. Витримка склала вже 15 секунд. Історія цифрової фотографії починається з камери Mavica, випущеної компанією Sony в 1981 році, проте першу цифрову камеру випустила Kodak ― вона записувала зображення на аудіокасету. А поняття мегапіксель з’явилося тільки в 1984 році. Зараз новітні смартфони мають по 100 мегапікселів камеру, й вона вміщається у долоню. А пройшло всього 100 років з винайдення фото.

День тренера в Україні відзначають 19 липня щороку. До 2021 року свято відзначалося 30 жовтня. 24 червня 2021 року, був підписаний Указ Президента №263/2021, в якому наголошувалося «Установити в Україні професійне свято — День тренера», яке будуть відзначати щороку 19 липня. Ця зміна дат пов’язана з двома подіями ― 30 жовтня День тренера зараз святкують в росії і саме 19 липня 1996 року Україна вперше взяла участь в Олімпійських іграх як незалежна держава. Крім того, Всесвітній день тренера відзначають 24 серпня. Вперше ідея цього професійного спортивного свята з’явилася в 1999 році у представників Федерації спортивної та художньої гімнастики України. День тренера ― то професійне свято, і частіше за все на його честь тренери спортсменів отримують відповідні відзнаки за свої заслуги.

19 липня ― церковне свято:

Преподобного Сисоя Великого Києво-Печерського вшановують щороку 19 липня. Преподобний Сисой ― православний святий, чернець Печерського монастиря. Його ще називають Сисой Схимник. Він жив у 13-14 століттях, проте повної його біографії не існує, наприклад, невідомо, звідки він родом та хто його батьки. До прийняття схими Сисой був канонархом. Сисой був постником, переміг усі страсті тіла й духа, отримав велику благодать від Бога. Всі, хто його знав дивувалися його стриманості. Він передбачив день своєї смерті, а поховали його в монастирі ― його нетлінні мощі знаходяться в Дальніх печерах. Після смерті його канонізували як святого.

19 липня ― День ангела:

Щорічно День ангела 19 липня святкують Авакум, Антоній, Валентин, Василь, Інокентій, Ісідор, Іуліанія, Лукіан та Марфа.

19 липня ― прикмети і традиції:

Проблема, що виникла 19 липня, скоро вирішиться сама собою.

Якщо на Сисоя пожовкло листя ― до скорої осені.

19 липня ― що можна робити і що не можна:

У Сисоєв день не можна поспішати, інакше розпочата справа закінчиться фіаско.

Жінкам не можна займатися хатньою роботою ― сьогодні прибирають та готують їсти чоловіки.

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