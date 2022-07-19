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Померла акторка і телеведуча Руслана Писанка

19.07.2022

19 липня на 57-му році життя не стало відомої української телеведучої та акторки Руслани Писанки. Після 24 лютого, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Писанка поїхала до Німеччини, де лікарі діагностували в неї важку хворобу. Про це повідомляє «Сніданок». 

Померла Руслана Писанка – українська актриса та телеведуча

Фото – Instagram

«Велика війна змусила її виїхати до Німеччини. Там лікарі діагностували важку хворобу. Руся практично нікому не говорила про свою війну. Стежила за всіма подіями, допомагала, сміялася в трубку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала», — йдеться в повідомленні.

Наразі невідомо, коли й де відбудеться церемонія прощання з телеведучою. Ймовірно, її тіло привезуть до Києва, щоб поховати зірку вдома.

Руслана Писанка – відома українська телеведуча, акторка та співачка. Вона була лауреаткою Державної премії імені Олександра Довженка та отримала Орден Святого Володимира за акторську роботу у міні-серіалі «Чорна рада».

Померла Руслана Писанка – українська актриса та телеведуча

Нагадаємо, актриса стала відома завдяки Прогнозам погоди, які вела разом із Олексієм Дівеєвим-Церковним у 90-х роках. Також була ведучою телепроєкту Жіночий клуб. 

Крім роботи на телебаченні, Руслана Писанка грала у кіно та працювала у театрі. 

Померла Руслана Писанка – українська актриса та телеведуча

У 2017 році Руслана Писанка взяла участь у програмі «Зважені та щасливі» на СТБ разом з чоловіком Ігорем Ісаковим. А пізніше знялася в популярному серіалі «Кріпосна». До виїзду в Німеччину Руслана Писанка вела програму «Погода від Руслани Писанки» на радіостанції «Ретро FM Україна».

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