Місячний посівний календар на липень 2022 року: що і коли садити

Місячний календар садівника-городника на липень 2022

На полях і в садах цього року треба бути дуже обережними через обстріли та мінування росіян. Тож суворо заборонено відвідувати місця, які ще не перевірені саперами! Переконайтеся, що ваш город є безпечним місцем, або вже очищений від мін!

Місячний календар садівника-городника на липень 2022 року підкаже, коли краще пересаджувати та працювати на городі. Які дні є сприятливими? Редакція STB.UA склала місячний посівний календар садівника-городника на липень 2022

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У липні для роботи в городі, полі та в саду складні умови ― розплодилися шкідники, активізувалися хвороби, й треба зберегти врожай. А вже в кінці місяця поступово настає час збирати врожай, запасати на зиму та готувати консервацію.

За словами досвідчених садівників та фермерів, у липні ще є можливість садити і на городі, й у полі. Деякі рослини можна пересаджувати. У середині літа можна навіть посадити картоплю. Посівний календар на липень допоможе ефективно використати ваші ресурси та підібрати найбільш вдалі дні для сіяння та пересадки.

Посівний календар на липень 2022

Вдалі та невдалі дні для посіву/посадки овочевих культур:

Сприятливі ― 4-5, 7, 8, 9, 17, 18, 21, 22, 26.

Несприятливі ― 13, 14, 15, 16, 27-29.

Коли садити та збирати урожай у липні 2022

4-5, 8-9, 17-18, 21-22 липня ― гарні дні для посадки та сіяння. Можна займатися пересадкою і обрізанням рослин, здійснювати посадку багаторічних квітів, як тюльпани.

4-5 та 21-22 липня ― вдалі дні для удобрення. В інші дати хімічний вплив на рослини буде несприятливий.

31 липня ― можна садити та пересаджувати всі рослини, можна починати збір урожаю, проте все це діє за умов сонячної погоди.

Графік робіт в саду та на городі на липень 2022: найкращі дні

Коли можна солити та квасити: 1-3, 29, 30.

Коли збір насіння: 1-3, 6, 7, 10-15, 19, 20, 29, 30;

Коли робити пікірування, проріджування: 1, 2, 7-11, 17-19, 21, 22, 30, 31;

Коли час збору квітів та лікарських трав: 1-5, 9-12, 26, 27, 29-31;

Коли використовувати органічні та зелені добрива: 8, 9, 15-22, 24-27;

Кращі дня для обробки від шкідників та хвороб: 1-5, 7, 14-16, 19, 20, 23-25, 27-30;

Час для стрижки газону, косовиці: 11, 16-18, 21-25;

Коли робити обрізання, омолодження, формування: 1-3, 17, 18, 29, 30;

Коли щеплювати: 6-9, 17, 18, 26;

Використання мінеральних добрив: 4-5 та 21-22;

Коли збір врожаю – 6-7, 10-12, 15, 28-31;

Рясні поливання: 13, 16-18, 24-28;

Коли робити консервування: 4-12, 21-27;

Коли полоти бур’ян: 2-5, 7, 8, 10-16, 26-31.

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