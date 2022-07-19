Любовний гороскоп на липень 2022: передбачення за знаками зодіаку

Любовний гороскоп на липень 2022 від екстрасенсів СТБ

Українці довели всьому світу, що незважаючи на будь-які обставини, війну і нові умови життя, зломити їх волю і віру в благополуччя не можна. Люди продовжують кохати один одного, одружуватися і жити далі. Читайте любовний гороскоп на липень від екстрасенсів СТБ просто зараз!

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Овен

Якщо у вас вже є друга половинка, то саме час перестати влаштовувати скандали і з’ясовувати стосунки. Обговоріть серйозно, як ви обидва дивитеся на подальший розвиток подій і розставте всі крапки над «і».

Телець

Ненормований робочий графік заважає самотнім Тельцям знайти другу половинку. Послухайте свою інтуїцію і придивіться до оточення — щастя ближче, ніж здається.

Тельці, які вже обзавелися партнером, теж повинні звертати увагу на внутрішній голос.

Близнюки

Представники повітряного знака в парі повинні більше проводити часу зі своєю половинкою. Забудьте про всі минулі конфлікти і розбіжності — літо цього року дає всі шанси, щоб вийти на новий рівень відносин.

Рак

Для Раків прогноз на липень не такий вдалий — краще вам поки піти з головою в роботу, а про особисте життя почати думати після 10 липня. Зараз такий період, коли вам важко буде комунікувати з незнайомими людьми, тому відкладіть амурні справи до кращих часів. Ті, у кого вже є партнер, почнуть займатися будинком і побутом — облаштовувати житло, купувати потрібні речі.

Лев

Самотнім Левам екстрасенси рекомендують відвідувати всілякі заходи і зустрічі, де ви зможете познайомитися з цікавою людиною. Також не варто відмовлятися від допомоги друзів — через свою емоційність ви ризикуєте пропустити гідного партнера.

Леви у відносинах цілком можуть перейти на новий рівень — від пропозиції руки і серця до спільного проживання.

Діва

Прагматичні Діви в травні отримуватимуть подарунки — матеріальні і моральні. Безліч хороших новин і приємних сюрпризів. Якщо кохана людина у вас вже є, постарайтеся бути з нею м’якше, приділяйте більше часу і уваги.

Терези

Положення зірок в цьому місяці сприятливо для одиноких Терезів — планета Венера пошле вам кілька вдалих потенційних супутників життя. Перестаньте оцінювати їх занадто критично — навіть якщо людина не відповідає якимось вашим вимогам, пам’ятайте, що ідеальних людей не буває і завжди можна спробувати домовитися.

Сімейним Терезам зірки радять бути обережніше в словах і вчинках. Період напружений, тому будь-яка фраза може привести до конфлікту.

Скорпіон

Активні Скорпіони, якщо хочуть кохання, повинні діяти рішуче і знайомитися буквально з усіма. Рано чи пізно удача вам посміхнеться і ви зустрінете хорошу людину.

Скорпіони, які вже перебувають у відносинах, можуть піддатися спокусі шукати кохання «на стороні». Категорично не рекомендуємо чинити саме так. Краще влаштувати романтичний вечір або провести час разом зі своєю половинкою, щоб зміцнити союз.

Стрілець

У вас трапиться потужна переоцінка цінностей, пошук себе і зміна життєвих орієнтирів. Це відіб’ється і на вимогах до партнерів — перегляньте своє ставлення до любовної сфері, можливо, причина вашої самотності в неправильних установках.

Ті представники знака, у яких вже є пара, вирішать тривалий конфлікт. Якщо ніяких сварок не було, то ситуація не зміниться. Все буде так само добре, як і раніше.

Козеріг

Козерогам, які шукають пару, варто навчитися не критикувати людей, а приймати їх знаки уваги. Якщо вам потрібен друг, а не просто «картинка», то спробуйте не бути такими прямолінійними. Не всі люди готові чути вашу правду, особливо, якщо ви мало знайомі.

Якщо любовний союз вже трапився, то зірки рекомендують більше хвалити партнера. Будь-які свої коригування подавайте у формі турботи, а не претензії.

Водолій

Самотнім Водоліям зірки подарують відразу кілька цікавих людей, ваше завдання — вибрати когось одного. Далі справа за малим: бути ввічливими, комунікабельними і тактовними. Також не зіпсувати все те, що отримали від Всесвіту.

Повітряні Водолії, які знаходяться у відносинах, відчують солодкий смак стабільності і впевненості.ʼ

Риби

Для мрійливих Риб астрологи теж готують приємні новини — безліч сюрпризів і приємних подій не можуть не радувати. Рибам варто навчитися бути терплячим і зрозуміти, що нова людина у вашому житті повинна звикнути до польоту вашої фантазії, а не вгадувати ваші думки. Риби, у яких партнер вже є, отримають можливість більше приділяти уваги йому. Відмовтеся від роботи, перенесіть домашні справи на потім. Проведіть час зі своєю коханою людиною.

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