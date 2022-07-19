Красиві привітання з Днем тренера: картинки та листівки

День тренера 2022: історія свята і привітання

Сьогодні в Україні відзначається свято День тренера. З 2021 року це офіційне свято всіх спортивних тренерів в Україні. Ініціатором цього свята виступила Федерація спортивної та художньої гімнастики у 1999 році. Але потім ідея вітати тренерів поширилася на всі види спорту.

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Указом Президента України від 24 червня 2021 року дату 19 липня офіційно визнано як День тренера. Цього дня наша країна вітає всіх представників цієї складної та відповідальної професії з їхнім професійним святом!

Тренер – ключова фігура підготовки спортсмена. Він допомагає досягати спортивних результатів, навчає ставити цілі й досягати їх, виховує силу волі. Тренер завжди поруч зі спортсменом у процесі його підготовки та змагальної практики. Ця людина стежить за здоров’ям вихованця, його режимом, а також відчуває настрій спортсмена, вміє вчасно підбадьорити.

Вітання на День тренера

Вітаємо із Днем тренера! З вами ми готові ставити нові рекорди! З вами ми розуміємо, що спортивні заняття – це не тільки користь для тіла, але і зміцнення духу! Дякую вам за корисну в нашому непростому житті науку! Дозвольте побажати вам виконання всіх бажань, натхнення на нові методики тренувань та гарного настрою!

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Тренере, день сьогодні ваш,

І від серця я бажаю,

Нехай в душі панує кураж,

Шлях успіх супроводжує!

І рекордів на ваш вік

Ще безліч припаде.

Золота ви людина,

Нехай у справах все вдається!

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Прикладом надихаючи,

Ви навчаєте всього!

На порядок перетворюючи

Будь-який гармидер.

З Днем тренера! Успіхів

Вам у житті і в праці.

Здолати перешкоди,

Бути лідером всюди.

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