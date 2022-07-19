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День тренера 2022: історія свята і привітання

19.07.2022

Сьогодні в Україні відзначається свято День тренера. З 2021 року це офіційне свято всіх спортивних тренерів в Україні. Ініціатором цього свята виступила Федерація спортивної та художньої гімнастики у 1999 році. Але потім ідея вітати тренерів поширилася на всі види спорту.

Красиві привітання з Днем тренера: картинки та листівки

фото ua.depositphotos.com

Указом Президента України від 24 червня 2021 року дату 19 липня офіційно визнано як День тренера. Цього дня наша країна вітає всіх представників цієї складної та відповідальної професії з їхнім професійним святом!

Тренер – ключова фігура підготовки спортсмена. Він допомагає досягати спортивних результатів, навчає ставити цілі й досягати їх, виховує силу волі. Тренер завжди поруч зі спортсменом у процесі його підготовки та змагальної практики. Ця людина стежить за здоров’ям вихованця, його режимом, а також відчуває настрій спортсмена, вміє вчасно підбадьорити.

Вітання на День тренера

Вітаємо із Днем тренера! З вами ми готові ставити нові рекорди! З вами ми розуміємо, що спортивні заняття – це не тільки користь для тіла, але і зміцнення духу! Дякую вам за корисну в нашому непростому житті науку! Дозвольте побажати вам виконання всіх бажань, натхнення на нові методики тренувань та гарного настрою!

***

Тренере, день сьогодні ваш,

І від серця я бажаю,

Нехай в душі панує кураж,

Шлях успіх супроводжує!

І рекордів на ваш вік

Ще безліч припаде.

Золота ви людина,

Нехай у справах все вдається!

***

Прикладом надихаючи,

Ви навчаєте всього!

На порядок перетворюючи

Будь-який гармидер.

З Днем тренера! Успіхів

Вам у житті і в праці.

Здолати перешкоди,

Бути лідером всюди.

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