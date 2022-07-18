18 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 18 липня
18.07.2022
18 липня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Міжнародний день Нельсона Мандели. Крім того, 18 липня вшановують Всіх святих українського народу, Преподобного Атанасія Атонського. Які свята 18 липня — читайте у матеріалі STB.UA.
Фото: trkmedia.ollcdn.net
18 липня ― свято:
- Міжнародний день Нельсона Мандели. У листопаді 2009 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 18 липня Міжнародним днем Нельсона Мандели в знак визнання внеску колишнього президента Південної Африки в справу миру і свободи. Нельсон Мандела — один із найповажніших державних діячів світу, який очолив боротьбу, спрямовану на подолання режиму апартеїду та встановлення багаторасової демократії. Після 27 років ув’язнення він вийшов на волю та став першим в історії ПАР чорношкірим президентом, зігравши провідну роль у встановленні миру в країні. У 1993 році отримав Нобелівську премію миру.Полишивши президентське крісло 1999 року, він брав активну участь в реалізації програм боротьби з ВІЛ/СНІДом та допоміг країні вибороти право приймати Чемпіонат світу з футболу 2010 року. У 2004 році, на 85-му році життя,Нельсон Мандела полишив громадську діяльність, щоб більше проводити часу з рідними та мати час для “спокійних роздумів”. Помер у грудні 2013 року.
- День народження “Тетріса”. Автором гри “Тетріс” є радянський програміст Олексій Пажитнов, який займався проблемами штучного інтелекту і розпізнавання мови. Для перевірки своїх ідей він застосовував головоломки, одна з яких – популярна тоді гра пентаміно (вона складалася з п’яти квадратів і ставила завданням правильно розташувати в коробці геометричні фігури). Пажитнов вирішив автоматизувати укладання пентаміно в задані фігурки. А ще придумав основну “родзинку” гри – щоб фігурки падали, а заповнені ряди зникали. Тоді ж народилася й назва нової гри “Тетріс”, яка відбулася зі злиття “тетраміно” (гри, де все фігурки складаються з чотирьох сегментів) і “теніс” (улюбленого виду спорту Пажитнова). Вперше комп’ютерна версія гри “Тетріс”, написана на комп’ютері “Електроніка-60”, була представлена Пажитновим своїм колегам 6 червня 1984 року. А знайомий всім електронний пристрій для гри в “Тетріс” з’явився 18 липня 1985 року. Гра стрімко набула популярності в усьому світі.
18 липня ― церковне свято:
18 липня православні вшановують Всіх святих українського народу, Преподобного Атанасія Атонського.
18 липня ― День ангела:
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Агнія, Анна, Арсеній, Опанас, Варвара, Василь, Геннадій, Єлизавета, Кирило, Сергій, Степан, Тихон.
18 липня ― прикмети і традиції:
Традиції:
- У церкві 18 липня відзначають день преподобного Афанасія Афонського. Цього дня святкували День народження місяця. Увечері цього дня спостерігали за місяцем, вважалося, що якщо він “грає”, то треба чекати хорошого врожаю. Якщо місяць світить ясно, осінь буде сухою і теплою.
- Коли стемніє, люди похилого віку виводили молодих хлопців на вулицю “дивитися, як грає місяць, сили чоловічі збирати”. У місяця люди просили подарувати їм здоров’я, щастя і благополуччя.
- У цей день проводили обряди на місяць. Якщо він росте – читали замовляння для залучення любові і грошей в своє життя. Якщо спадає — знімали причину і очищали організм.
Прикмети:
- Якщо молодий місяць яскраво світить, то восени буде переважно суха і тепла погода.
- Якщо хмарно і зірок практично не видно, то очікується негода.
- Якщо місяць рогами вгору, то зима буде холодною, донизу – теплою.
18 липня ― що можна робити і що не можна робити:
- У цей день не варто працювати ввечері.
- Не можна сьогодні довго спати, аби взятися за справи якомога раніше.
- Також не бажано позичати гроші.
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