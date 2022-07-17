17 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

День металурга (День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості). Це свято було засноване в 2006 році чинним президентом Віктором Ющенком. Мета – підтримка ініціативи працівників металургійної та гірничодобувної промисловості України.

Всесвітній день емоджі. Сьогодні, 17 липня, відзначається Всесвітній день емоджі. Цей день святкують щорічно з 2014 року і в основному в Інтернеті. Свято придумав Джеремі Берг.