17 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 17 липня
17.07.2022
17 липня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День металурга. Крім того, 17 липня вшановують священномученика Павла Гойдича; святого Андрія, єпископа Критського; преподобної Марти. Які свята 17 липня — читайте у матеріалі STB.UA.
17 липня ― свято:
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- День металурга (День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості). Це свято було засноване в 2006 році чинним президентом Віктором Ющенком. Мета – підтримка ініціативи працівників металургійної та гірничодобувної промисловості України.
- Всесвітній день емоджі. Сьогодні, 17 липня, відзначається Всесвітній день емоджі. Цей день святкують щорічно з 2014 року і в основному в Інтернеті. Свято придумав Джеремі Берг.
- Всесвітній день міжнародного правосуддя. Також відзначається як День міжнародного кримінального правосуддя або Міжнародний день правосуддя. Відзначається 17 липня з 2010 року в річницю прийняття Римського статуту – договору, яким створено Міжнародний кримінальний суд. День заснований 1 червня 2010 року на Конференції з огляду Римського статуту, що відбулася в Кампалі (Уганда), Асамблеєю держав-учасників.
- День татуювання.
17 липня ― церковне свято:
- Священномученика Павла Гойдича,святого єпископа Андрія Критського,
- Преподобної Марти;
17 липня ― День ангела:
Олександра, Олексій, Анастасія, Андрій, Євфимій, Марія, Марфа, Микола, Ольга, Татіана, Феодор, Феодот.
17 липня ― прикмети і традиції:
Традиції:
- 17 липня в народі був відомий як Наливи, оскільки до цього часу на полях виростали озимі культури. Шанували овес, по погоді судили про майбутній урожай.
- Зазвичай вдень 17 липня йшли досить сильні дощі, але для селян саме “андріївський” дощ був дуже бажаним, адже він допомагав отримати багатий врожай зернових культур. Були і деякі прикмети, яким приділяли увагу.
- Взагалі цей день прийнято проводити зі своєю другою половинкою. Сваритися не можна, інакше святий Андрій може розвести пару.
- На Андрія Наливу люди проводять обряди закликання дощу.
- Косять траву на сіно, прибирають озимі культури.
- Готують вівсяну кашу з маслом, вівсяний кисіль.
Прикмети:
- Багато бджіл – прикмета, яка означає, що взимку буде достатньо холодно.
- З’явилося 17 липня жовте листя на деревах – буде рання осінь.
- Яка погода на Андрія – такою вона буде і на Калинника (11 серпня).
- Кажуть, що на Андрія “овес до половини доріс”, Якщо овес росте погано, то варто чекати небагатого врожаю.
17 липня ― що можна робити і що не можна робити:
- Не варто в цей день брати або давати в борг.
- Не можна також починати нові справи.
- Здійснювати великі покупки. Все придбане в цей день може швидко вийти з ладу або розподобатися.
- Віддавати в ремонт взуття, особливо якщо ви збираєтеся подорожувати.
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