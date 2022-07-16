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Яке сьогодні свято ― 16 липня

16.07.2022

16 липня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День бухгалтера. Крім того, 16 липня вшановують мученика Якинта, святого Анатолія, патріарха Царгорода. Які свята 16 липня — читайте у матеріалі STB.UA.

16 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

16 липня ― свято:

  • День бухгалтера в Україні. Дата обиралася не випадково, адже саме цього літнього дня 1999 року урядом було прийнято закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. 
  • День прийняття Декларації про суверенітет України. Документ проголосив суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах. Декларація стала важливим кроком на шляху до незалежності. Базові положення цього документа згодом стали основою законодавчих актів державного значення – Конституції та законів України.

16 липня ― церковне свято:

  • Святого Анатолія патріарха Царгородського,
  • Маків день,
  • день святих мучеників Мокія і Демида

16 липня ― День ангела:

Олександр, Анатолій, Василь, Іоанн, Костянтин, Марк, Никодим, Пилип

16 липня ― прикмети і традиції:

Традиції: 

  • 16 липня – Маків день, Мокій і Демид. В цілому, цей день вважали нещасливим, а тому, 16 липня намагалися не братися за нові справи. 
  • Саме на Мокія селяни відправлялися збирати Мак.
  • Якщо ж в Маків день починався дощ, а дощі в цей період бувають часто, селяни на луки приводили своїх дітей, які бігали з непокритою головою навколо стогів і просили, щоб Стожари дощі прогнали.

Прикмети:

  • Мошки і комарі в’ються колами – прикмета того, що в найближчі сім днів встановиться гарна погода
  • Павук виходить з гнізда і тче нову довгу павутину — на гарну погоду
  • Комарі літають роєм – на гарну погоду

16 липня ― що можна робити і що не можна робити:

  •  цей день не варто спати до полудня, адже наші предки вірили, що таким чином можна проспати все життя;
  • Не варто ображати й ображатися на рідних і близьких через дрібниці;
  • Сьогодні не варто бути байдужими до нужденних;
  • 16 липня не варто брати нічого у борг, аби не провести ціле літо у злиднях.

Більше на тему: Церковні свята у липні 2022 року: календар православних свят по днях

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