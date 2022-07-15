15 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 15 липня
15 липня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День Українських миротворців. Крім того, 15 липня вшановують покладання чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні. Більше про 15 липня — читайте у матеріалі STB.UA.
15 липня ― свято:
День Українських миротворців.
У травні 2013 року Верховна Рада України ухвалила постанову № 292-VII «Про встановлення Дня українських миротворців». Відтоді свято відзначають щорічно 15 липня. На прохання Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй два літаки з 42 військовослужбовцями Збройних Сил України на борту вилетіли до Боснії. Так почалась історія участі національного миротворчого контингенту у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. Сьогодні цей день актуальний, як ніколи. За час своєї роботи миротворцям вдається провести масу успішних операцій. І навіть одне врятоване життя виправдовує всі їхні зусилля.
15 липня ― церковне свято:
Покладання чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні
У роки правління візантійського імператора Льва Великого, Македонянина (457-474), брати Гальба і Кандид, наближені до царя, вирушили з Константинополя до Святої Землі на поклоніння Богові у тамтешніх святих місцях. Вони зупинилася на нічліг у невеличкому селищі біля Назарету, в будинку старенької єврейки. В домі їх увагу привернули запалені свічки і фіміам. На питання, що за святиня знаходиться в будинку, благочестива жінка довго не хотіла відповідати, але після невідступних прохань врешті відповіла, що зберігає дорогу святиню — Ризу Богородиці, від якої відбувається багато чудесних Господніх зцілень. Пресвята Діва перед Успінням подарувала одну зі Своїх риз благочестивій дівиці-єврейці з цього роду, заповівши їй передати її перед смертю також дівчині. Так, від покоління до покоління, Риза Богоматері зберігалася в цій родині. Не раз при навалах ворогів Господь, за заступництвом Пресвятої Богородиці, рятував місто, якому Вона дарувала Свою священну Ризу. Так було під час облоги Константинополя аварами в 626, персами — в 677, арабами — у 717 роках.
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15 липня ― День ангела:
15 липня день Ангела святкують Іувеналій та Фотій.
15 липня ― прикмети і традиції:
Поява на деревах перших жовтих листочків віщує ранню осінь і зиму.
15 липня ― що можна робити і що не можна робити:
Не варто шити та займатись домашніми справами.
Не слід займатись важкою фізичною працею.
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