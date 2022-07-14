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Свідомий бізнес – запорука майбутнього країни

14.07.2022

Українські виробники, які не припинили виробництво, а ще й нарощують потужності, підтримують економіку країни і є справжнім бізнес-фронтом. Найкращий вклад кожного українця для нашої економіки та благополуччя всього народу – це обирати саме українські товари.

Адже навіть у таких складних та небезпечних умовах українські виробники докладають максимум зусиль, щоб робити свою справу якісно заради споживачів та майбутнього України.

Video: Свідомий бізнес – запорука майбутнього країни


Виробництво Snack Production не припинило свою роботу та працює на Перемогу країни.

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