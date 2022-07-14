Неймовірна правда про українців випуск від 15.07.2022 – анонс Все буде добре

«Неймовірна правда про українців»: що буде у 13 випуску від 15 липня
Українці протистоять російським окупантам у збройній та інформаційній війні п’ятий місяць. Телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про героїв та основні події, що відбулися за цей час, у 13 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре». Не пропустіть завтра, 15 липня, новий випуск о 19:45 на телеканалі СТБ.
Що буде в 13 випуску «Неймовірної правди про українців» від 15.07.2022:
- Хто дає концерти у столичному метро для військових?
- Чому український патріотизм важливий? Та як наша культура шириться світом?
- Ексклюзивне інтерв’ю з Машею Єфросініною: які непорозуміння виникали з чоловіком? Та де зараз Тимур?
- Як зірки стикаються з доріканнями прихильників?
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Щотижня в нових випусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджесту «Все буде добре» на СТБ ведучі розкажуть про величні вчинки звичайних людей!
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