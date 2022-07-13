13 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 13 липня

13 липня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День музики в перукарнях. Крім того, 13 липня вшановують 12 апостолів. Які свята 13 липня — читайте у матеріалі STB.UA.

13 липня ― свята:

День музики в перукарнях відзначається 13 липня. Це неофіційне жартівливе свято, засноване у 2005 році на честь дати впровадження музичного супроводу під час перукарської роботи, що відбулася саме цього дня у 1945 році у США. Тоді американка Една Мей Андерсон організувала жіночу групу та рух заради розвитку музики у перукарнях.

Метою такого незвичайного свята є привернення уваги до історії впровадження музики у перукарнях та креативності цього рішення. Часто клієнти перукарень жартують щодо контенту, який записують у закладах, а іноді там просто вмикають радіо. Музика ― вже невід’ємна традиція. У елітних салонах та барбершопах питання щодо музики, а також інших розваг клієнтів можна обговорювати з адміністратором.

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13 липня ― церковне свято:

Собор 12 апостолів відзначається щороку 13 липня. Свято присвячене апостолам Петру, Андрію, Якову, Іоанну Богослову, Філіпу, Варфоломію, Хомі, Левію Матвію, Якову Алфею, Іуді Фаддею, Симону Кананіту, а також апостолу Матфею. Іуда Іскаріот після зради Христа не входить до числа апостолів, навпаки, він став символічною постаттю для ворожого культу ― сатаністів. Христос почав набирати собі учнів за три роки до смерті, обирав людей із найрізноманітніших соціальних верств, професій та категорій. Вони настільки були вражені чудесами Христа, так увірували, що слідували за ним усюди та терпіли усі незгоди.

Після Вознесіння Ісуса і сходження на апостолів Святого Духу, вони продовжили своє служіння Сину Божому і розійшлися з проповідями по всьому світу, доносячи вогонь Віри до всіх народів і племен за допомогою чудес, які вони могли творити завдяки Святому Духу.

13 липня ― День ангела:

Щороку 13 липня День ангела відзначають Андрій, Арсеній, Варфоломій, Василь, Динара, Яків, Іоанн, Іона, Матвій, Михайло, Никон, Петро, Софроній, Стефан, Тимофій, Тихін, Філіпп та Хома

13 липня ― прикмети і традиції:

У цей день люди просять один у одного пробачення, миряться і забувають всі образи.

Сон проти 13 липня може бути віщим і виповнитися на дев’ятий день. Якщо сновидіння, побачене вдень, 13 липня, ви вже бачили раніше, то чекайте на його виконання через сім тижнів.

Якщо почути зозулю, то життя буде довгим та щасливим.

13 липня ― що можна робити і що не можна робити:

Не можна вживати алкоголь та влаштовувати не богоугодні вечірки;

Не можна відмовляти у допомозі тим, хто цього потребує.

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