Місячний календар на липень 2022

Місячний календар на липень 2022 року стане помічником для планування важливих справ та заходів у другому місяці літа. У ньому враховані місячні фази, сприятливі та несприятливі дні за календарем.

Місячний календар на липень 2022 – фази Місяця

Молодий місяць у липні 2022 — 28 числа о 19:55.

Повний місяць у липні 2022 року — 13 числа о 20:37.

Місяць, що росте – 1-12 липня, а також 29-31 липня 2022 року.

Місяць – 14-27 липня.

Місячних затемнень не очікується.

Сонячного затемнення не буде.

Коли молодик у липні 2022

Молодий місяць у липні 2022 року випадає на 28 число, 19:55 за київським часом.

У цю фазу Місяць розташовується між Сонцем та Землею приблизно на прямій лінії. Коли він знаходиться на одній прямій – відбувається сонячне затемнення. Молодий місяць – це найкращий час для планування. Як короткострокового,так і більш далекоглядного. Також у цю фазу Місяць допомагатиме зі зміцненням здоров’я, прощенням старих образ та спілкування з родичами. Крім того, це гарний час, аби відмовитися від шкідливих звичок.

Коли повний місяць у липні 2022

Повний місяць у липні 2022 припаде на 13 число, 20:37.

У цю фазу вже Земля знаходиться між Сонцем та Місяцем. Висвітлена частина природного супутника нашої планети набуває максимально округленого виду на небосхилі. Місяць досягає піку своєї енергетичної активності.

У повний місяць потрібно уникати попадання світла Місяця на сплячу людину. В іншому випадку їй снитимуться кошмари або сон порушиться.

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