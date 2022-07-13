День бухгалтера 2022: коли День бухгалтера в Україні

День бухгалтера 2022 в Україні: дата, історія та привітання

В Україні 16 липня святкується День бухгалтера. Дата обиралася не випадково, адже саме цього літнього дня 1999 року урядом було прийнято закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Ми підкажемо, як привітати з Днем бухгалтера своїх близьких та знайомих.

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Привітання з Днем ​​бухгалтера

Сьогодні день однієї з найвідповідальніших та найважливіших професій — День бухгалтера! Вітаю з цим днем, бажаю добра, океан позитиву, щастя, і просто бути щасливими та не вболівати всім представникам цієї славної професії!

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Вітаю з професійним святом найточніших і прагматичних людей в цьому світі! Бухгалтер – це професія, що вимагає уважності, відповідальності і посидючості, тому хочеться побажати вам терпіння, працьовитості, легкості в роботі, побільше щасливих, спокійних моментів і незабутніх вихідних!

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Спасибі за ваш професіоналізм, за найточніші розрахунки і просто гідну роботу. Вітаємо з професійним святом — Днем бухгалтера! Будьте енергійні, оптимістичні і креативні. Не втрачайте вправність, примножуйте знання, домагайтеся всього задуманого! Зберігайте баланс і гармонію як на роботі, так і в сім’ї!

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Володарі фінансів, Повелителі дебетів і кредитів, вітаємо вас з вашим професійним святом! Нехай у вас все сходиться, нехай завжди все ладиться, нехай буде поменше звітів, і в радість нехай буде робота. Бажаємо хороших доходів, в душі відмінної погоди!

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Бухгалтер, милий мій бухгалтер, вітаю тебе з твоїм професійним святом і хочу побажати, щоб дебет завжди сходився з кредитом, а сальдо завжди невимовно радувало, щоб в житті ти ніколи не бачив мінусів, а одні лише плюси і тобі ніколи не довелося ділити і віднімати, а тільки примножувати і плюсувати. Бажаю успіхів на роботі, міцного здоров’я, взаємної любові.

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Шановні бухгалтере, вітаю вас із вашим професійним святом — з Днем бухгалтера. Вся країна сьогодні згадує з вдячністю вашу працю. Бажаю вам наші рахівники насамперед міцного здоров’я та миру сімейного. Щоб контроль, який ви з легкістю тримаєте над цифрами, приносив вам задоволення. Чудового настрою, бадьорості, світлого розуму. Бажаю вам балансу як у сім’ї, так і на роботі.

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