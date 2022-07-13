5 річниця шлюбу: як називається, що дарувати та як привітати з 5 річницею весілля

5 років шлюбу ― як називається і що прийнято дарувати

Шлюб, у якому подружжя прожило 5 років, називається дерев’яним. Це перша річниця із твердого матеріалу, що натякає на закладання міцного фундаменту сімейного життя за 5 років. Редакція STB.UA пропонує ознайомитися із традиціями святкування 5 років шлюбу, та почитати привітання із дерев’яним ювілеєм.

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5 років спільного життя мають велике значення для шлюбу. За цей час подружжя визначається із спільними цілями, примиряється із недоліками одне одного, переживає кризу пристрасті ― вона трансформується, замінюються. Крім того, вже видно перші спільні досягнення, можливо, нове житло, плани щодо дітей. Тому вважається, що 5-річчя шлюбу ― свято стабільності й «тверде» свято. Й дерево ― це перший твердий матеріал у списку річниць весіль.

Зазвичай прийнято влаштовувати свято для річниці й запрошувати гостей. Останнім часом в Україні на дерев’яне весілля згадують традиції предків, застосовують національні мотиви та традиції. Розповідаємо, що може бути корисним для святкування 5-річчя весілля ― дерев’яного шлюбу.

Дерев’яне весілля ― традиції

На дерев’яне весілля запрошують тільки близьких. Важливий атрибут ― кімнатна рослина або деревце. Його може купити саме подружжя, а може також отримати в дар.

Традиція дерев’яного весілля ― прикрашати дерево побажаннями сім’ї. Тому й треба запрошувати тільки тих, хто не позаздрить святу.

На п’яту річницю важливо, щоб на святковому столі був хоча б один дерев’яний предмет ― чи посуд, чи столовий прибор. Також можна поставити рослину і підібрати одяг коліру живого дерева — зелений, коричневий, жовтий.

Інша традиція на п’ять років весілля ― це зроблений руками чоловіка дерев’яний виріб. Це може бути прикраса, предмет меблів, щось для інтер’єру чи екстер’єру, посуд, столові, канцелярські прибори. Дружина може допомогти створити дизайн виробу, прийняти участь у його створенні.

Часто до 5 років весілля саджають дерево. Якщо погодні умови не дозволяють цього зробити (наприклад, коли річниця святкується взимку), можна купити рослину в горщику, що буде нагадувати партнерам про цей день і про їхній міцний союз.

Які дерева можна садити на 5 років весілля

Набуває популярності традиція садити дерева на дерев’яну річницю весілля. Проте, у всіх речей є свій символізм та значення. Щоб вибрати, як посаджене дерево буде впливати на ваше життя, ознайомтеся із тим, що означають різні дерева.

Сакура, апельсин, екзотичні дерева ― символізують гармонію, нові відчуття між чоловіком та дружиною та глибоке занурення в почуття;

Береза ― символізує ніжність, чистоту, легку романтику та легковажність;

Сосна ― символізує силу, довголіття і доброту;

Клен ― символізує благополуччя, успішність, згоду та достаток;

Слива, яблуня, груша, інші плодові дерева ― оберігають домашню фортеця, посилюють родинні зв’язки, символізують різнобарв’я, ніжність і солодке кохання;

Дуб і акація ― символізують надійність, серйозність намірів, стабільність, спокій у сім’ї та родючість;

Вільха та верба ― символізують відданість, закоханість, серйозні наміри і вірність.

Що подарувати на 5 років весілля – дерев’яне весілля

Характер подарунка буде залежати від того, наскільки гості гарно знають подружжя та його смаки, наскільки близькі вони друзі та чи знають, що потрібно господарям свята. Крім того, про гучні святкові заходи із відповідними недешевими подарунками прийнято попереджати напередодні.

Путівку на відпочинок

Саджанець дерева

Корисний кухонний прилад

Дерев’яні меблі

Інструменти, пов’язані із хобі членів подружжя

Таця на ніжках у ліжко

Незвичайний альбом для фото, інструктований деревом

Дерев’яна рамка для фото

Кімнатні рослини, якщо подружжя цікавиться вирощуванням вдома

Ліжко

Шкатулка для прикрас

Будь-які настільні ігри з дерев’яними фігурками.

5 років весілля ― привітання у віршах

П’ять років сімейних відносин.

Одних ідей-одних рішень…

За ці чудові п’ять років

Один одному дали ви обітницю

Рідними бути душею і тілом,

А це значить, можна сміливо

Вас з річницею вітати,

Одних лише радощів бажати.

Міцної любові вам, дорогі,

…завжди, в роки Ваші будь-які.

Радість нехай буде постійною

У вас з весілля дерев’яної.

***

Вітаю з річницею,

Класною, юною, дерев’яною!

Нехай кохана не пиляє,

Як колоду на пилорамі.

Нехай дарує кожну мить

Любові величезний океан,

Море тепла і поваги

І пристрасті вогненний фонтан!

***

5 років – то дерев’яне весілля.

Почуття, як пишної крони гілля,

Як коріння у дуба – міцні…

Хай будуть літа подружні ясні.

5 років весілля ― привітання у прозі й картинках

Вітаю з 5-річчям вашого сімейного життя, з дерев’яним весіллям!

Нехай дерево вашого кохання буяє молодими пагонами нащадків, а коріння стає міцнішим, аби витримати щоденні турботи. Здоров’я вашій родині, процвітання, достатку та взаєморозуміння!

***

Із 5 річницею весілля! Ви прожили п’ять чудових, прекрасних років! Візьміть із собою у спільне щасливе майбутнє тільки радісні миті, ніжність, турботу і любов! Нехай ваш шлюб з кожним днем стає міцнішим, а ваші стосунки — більш ніжними, веселими, довірливими та незабутніми!

***

Пролетіло п’ять років, а ви як і раніше разом, на фундаменті любові, звели свій затишний і міцний осередок. З дерев’яним весіллям ми вас вітаємо і бажаємо більше дров. Щоб не згасало ваше вогнище любові, щоб змогли до свого житла прибудовувати кімнати для майбутніх поколінь і щоб з самого красивого і розумного деревця зістругали собі Піноккіо. Живіть мирно і щасливо, і нехай добробут тече в ваш будинок рікою!

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