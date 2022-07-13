20 річниця шлюбу: як називається, що дарувати та як привітати з річницею весілля 20 років

20 років шлюбу: як називається і що прийнято дарувати

Двадцять років у шлюбі — значний термін. Святкування цієї серйозної дати освіжить відносини подружжя і зробить їх романтичним. Який символ у двадцятої річниці, як її відзначити та що дарувати? Читайте зараз!

Як святкують порцелянове весілля

Урочистість відбувається у тісному сімейному колі. Відзначають річницю вдома або на природі, але останнім часом все більше пар віддають перевагу святкуванню у ресторані. Приміщення, в якому відбудеться урочистість, прикрашають елегантними святковими стрічками. Колірна гама свята має бути світлою. На столі обов’язково має бути порцеляновий посуд, статуетки.

Ідеї ​​подарунків для подружжя

Дружина може подарувати чоловікові: попільничку з порцеляни; годинник із кераміки; фарфоровий кухоль з іменним дизайном; ювілейний медальйон; глиняну або порцелянову скарбничку. Дружина зрадіє ювелірній біжутерії з порцеляни, оригінальній скриньці для зберігання прикрас, дзеркалу в рамі цього крихкого матеріалу. Елегантна ваза не менш підходящий подарунок. У неї можна поставити букет квітів. На двадцятирічні роковини краще вибирати рослини з дрібними суцвіттями: тюльпани, троянди, альстромерію, іриси, гортензію, хризантеми та ін.

Варіанти презентів від гостей

Традиційно прийнято подавати подружжю вироби з порцеляни: сервізи чи набори посуду; ляльки, що схожі на сімейну пару; статуетки та пам’ятні страви з ініціалами партнерів; парні кружки; скриньки та вази. Якщо сімейна пара творча, підійде сертифікат на відвідування майстер-класу з розпису порцеляни. Подружжя розмалює вироби, які стануть родзинкою в їхньому домашньому інтер’єрі.

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