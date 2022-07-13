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10 років шлюбу: як називається і що прийнято дарувати

13.07.2022

Десятиліття спільного подружнього життя – це вже солідний ювілей, який відзначається як повноцінне сімейне свято з безліччю запрошених: родичів, друзів і навіть колег. Відносини подружжя вже увійшли в гнучкий та еластичний етап взаєморозуміння, як пластичний та міцний олов’яний матеріал. А ось романтика у стосунках не згасла, що символізує ніжний рожевий колір, який є базовим для оформлення святкування річниці.

10 річниця шлюбу: як називається, що дарувати та як привітати з річницею весілля 10 років

Що оригінальне подарувати молодим друзям на рожеву (олов’яну) річницю весілля

Традиційно рожевий колір асоціюють із жіночим початком. А ось подарунки з олова дуже доречні, підходять чоловікам. Але якщо передбачається робити спільний подарунок подружній парі, то краще подавати речі практичні та цінні, прикрашені відповідно до тематики. Це можуть бути кавові набори з олова, розкішний сервіз, оздоблений трояндами, набір келихів з вигравіруваними трояндами, або на крайній випадок, оздоблений рожевими стрічками, бантами та маленькими трояндочками. Набори олов’яного посуду, свічники, дзеркало або настінні годинники в олов’яній оправі, лампи з рожевого кварцу, шкатулки, рамки для фотографій, виготовлені з олова або іншого матеріалу, прикрашеного рожевими елементами.

Дуже гарним подарунком стане набір постільної білизни в рожевих тонах або з трояндами, а також парний набір банних халатів і рушників. Також дарувати молодим на рожеве весілля можна і різну техніку, наприклад ноутбук, айфони, побутові прилади: пилососи, тостери, кухонні комбайни – все, що знадобиться у господарстві. Але головне, щоб у момент дарування подарунок містив олов’яний чи рожевий декор.

10 річниця шлюбу: як називається, що дарувати та як привітати з річницею весілля 10 років

 Враховуючи, що на рожевому весіллі неодмінно буде море живих квітів, чудовим подарунком стане широка або вузька ваза. Не варто обдаровувати молодят предметами колючими і ріжучими. Наприклад, ножі, вилки, набори для шиття, що містять голки, шила, ножиці краще виключити. Оригінальним подарунком, який порадує подружжя, стане олов’яний дзвіночок на двері, який оберігатиме житло від негативу і зберігатиме в сім’ї щастя та затишок. Також посилити позитив у будинку можна, подарувавши подружжю олов’яну підкову.

 Ще одним ексклюзивним подарунком будуть олов’яні обручки, зроблені на замовлення, на яких вигравірувано імена подружжя. Парні олов’яні ложки з ручками, виконані у вигляді жіночої та чоловічої фігури з вигравіруваною цифрою 10 – практичні та символічні. Якщо вже хочеться зробити зовсім прикольний подарунок друзям на 10-річну річницю весілля, можна подарувати набір із двох чашок та чайник із двома носиками, що розташовуються поруч.

Можна піднести дві великі олов’яні медалі з вигравіруваними іменами та дипломом молодят з 10-річним стажем, парні подушечки у вигляді сердець із нанесеним на замовлення принтом з фото подружнього життя або написами, наприклад: «голова сім’ї» на обох. Жартівливе слайд-шоу на 10 років весілля, зібране зі знімків сімейного життя подружжя у супроводі коментарів з добрим гумором, також стане чудовим подарунком, який підніме настрій усім присутнім.

Що можна подарувати подружжю одне одному на 10 років весілля

Коханій дружині чоловік, звичайно ж, дарує букет з 11 троянд, у якому одна має бути чисто білою. А до нього додається романтичний подарунок. Це може бути набір рожевої білизни, будь-яка прикраса з олова: браслет, сережки, кольє, кільця, медальйони, оригінальне компактне дзеркальце або статуетка-оберег. Також чоловіка порадують такі аристократичні предмети, як олов’яний портсигар, попільничка, виконана в незвичайній формі, оригінальна запальничка олов’яна або скринька для «заначки».

Більше на тему: Річниці весіль за роками: що прийнято дарувати та як називаються?

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