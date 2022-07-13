10 річниця шлюбу: як називається, що дарувати та як привітати з річницею весілля 10 років

10 років шлюбу: як називається і що прийнято дарувати

Десятиліття спільного подружнього життя – це вже солідний ювілей, який відзначається як повноцінне сімейне свято з безліччю запрошених: родичів, друзів і навіть колег. Відносини подружжя вже увійшли в гнучкий та еластичний етап взаєморозуміння, як пластичний та міцний олов’яний матеріал. А ось романтика у стосунках не згасла, що символізує ніжний рожевий колір, який є базовим для оформлення святкування річниці.

Що оригінальне подарувати молодим друзям на рожеву (олов’яну) річницю весілля

Традиційно рожевий колір асоціюють із жіночим початком. А ось подарунки з олова дуже доречні, підходять чоловікам. Але якщо передбачається робити спільний подарунок подружній парі, то краще подавати речі практичні та цінні, прикрашені відповідно до тематики. Це можуть бути кавові набори з олова, розкішний сервіз, оздоблений трояндами, набір келихів з вигравіруваними трояндами, або на крайній випадок, оздоблений рожевими стрічками, бантами та маленькими трояндочками. Набори олов’яного посуду, свічники, дзеркало або настінні годинники в олов’яній оправі, лампи з рожевого кварцу, шкатулки, рамки для фотографій, виготовлені з олова або іншого матеріалу, прикрашеного рожевими елементами.

Дуже гарним подарунком стане набір постільної білизни в рожевих тонах або з трояндами, а також парний набір банних халатів і рушників. Також дарувати молодим на рожеве весілля можна і різну техніку, наприклад ноутбук, айфони, побутові прилади: пилососи, тостери, кухонні комбайни – все, що знадобиться у господарстві. Але головне, щоб у момент дарування подарунок містив олов’яний чи рожевий декор.

Враховуючи, що на рожевому весіллі неодмінно буде море живих квітів, чудовим подарунком стане широка або вузька ваза. Не варто обдаровувати молодят предметами колючими і ріжучими. Наприклад, ножі, вилки, набори для шиття, що містять голки, шила, ножиці краще виключити. Оригінальним подарунком, який порадує подружжя, стане олов’яний дзвіночок на двері, який оберігатиме житло від негативу і зберігатиме в сім’ї щастя та затишок. Також посилити позитив у будинку можна, подарувавши подружжю олов’яну підкову.

Ще одним ексклюзивним подарунком будуть олов’яні обручки, зроблені на замовлення, на яких вигравірувано імена подружжя. Парні олов’яні ложки з ручками, виконані у вигляді жіночої та чоловічої фігури з вигравіруваною цифрою 10 – практичні та символічні. Якщо вже хочеться зробити зовсім прикольний подарунок друзям на 10-річну річницю весілля, можна подарувати набір із двох чашок та чайник із двома носиками, що розташовуються поруч.

Можна піднести дві великі олов’яні медалі з вигравіруваними іменами та дипломом молодят з 10-річним стажем, парні подушечки у вигляді сердець із нанесеним на замовлення принтом з фото подружнього життя або написами, наприклад: «голова сім’ї» на обох. Жартівливе слайд-шоу на 10 років весілля, зібране зі знімків сімейного життя подружжя у супроводі коментарів з добрим гумором, також стане чудовим подарунком, який підніме настрій усім присутнім.

Що можна подарувати подружжю одне одному на 10 років весілля

Коханій дружині чоловік, звичайно ж, дарує букет з 11 троянд, у якому одна має бути чисто білою. А до нього додається романтичний подарунок. Це може бути набір рожевої білизни, будь-яка прикраса з олова: браслет, сережки, кольє, кільця, медальйони, оригінальне компактне дзеркальце або статуетка-оберег. Також чоловіка порадують такі аристократичні предмети, як олов’яний портсигар, попільничка, виконана в незвичайній формі, оригінальна запальничка олов’яна або скринька для «заначки».

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