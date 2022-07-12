Соус для бургера як у МакДональдсі: рецепт від Євгена Клопотенка

Відома американська мережа фастфудів поки не працює в Україні. Але замість того, аби сумувати, Євген Клопотенко приготував чізбургер. А головне – розкрив секрет соусу МакДональдз. Звісно, точної рецептури цього соусу ніхто не знає. Але варіант Євгена за смаком максимально схожий на той, що додають у свої бургери в McDonald’s. Деталі – далі в матеріалі.

Сформуйте котлету з фаршу. Аби котлета краще тримала форму та була більш соковитою, покладіть її вже сформовану у морозильну камеру, поки будете займатися іншими процесами.

Булочку для бургера розріжте вздовж навпіл та покладіть у розігріту духовку на кілька хвилин. Так вона буде більш хрусткою. Або можна обсмажити на сухій пательні гриль.

Квашений огірок наріжте тонкими слайсами під кутом 45 градусів. На 1 бургер нам потрібно приблизно 3-4 слайси огірка.

Очистьте червону цибулину. Можна нарізати її тонкими кільцями, а можна зробити дрібні кубики.

Для соусу червонокачанну капусту нашаткуйте, нам знадобиться 150 г. Розігрійте пательню із 50 г вершкового масла та викладіть нашатковану капусту, 15 г солодкої гірчиці та 5 г зіри. Тушкуйте на середньому вогні.

Коли побачите, що капуста стала м’якою, влийте 100 мл червоного вина. Тушкуйте ще кілька хвилин.

Перекладіть капусту у чашу та ретельно перебийте занурювальним блендером до однорідності. Якщо ви хочете, аби соус був трохи густіший, додайте дрібку крохмалю та перемішайте. Для більш однорідної консистенції можна перетерти його через дрібне сито.

Дістаньте котлету з морозильної камери та обсмажте на пательні. Переверніть один раз, посоліть до смаку та залиште на пательні ще на 30 секунд.

Нижній шар булочки змастіть нашим соусом з червонокачанної капусти. Верхній шар змастіть звичайним кетчупом.

Зверху викладіть кубики цибулю та трохи присипте кумином. Далі викладіть слайси квашеного огірка та підсмажену котлету.