Гороскоп на 13 липня 2022 року

Яким буде новий день і що обіцяють зірки? Читайте в астрологічному прогнозі від екстрасенсів СТБ. Докладний гороскоп на 13 липня 2022 року — в матеріалі.

Овен

Робіть сьогодні тільки те, що необхідно. Не зациклюйтеся на дрібницях. Це економить час і сили.

Телець

Не порівнюйте себе з іншими, у вас є свої сильні сторони. Пам’ятайте про це, коли хтось вказує на ваші недоліки.

Близнюки

Сьогодні ви дізнаєтеся цікаві новини. А давнє бажання може здійснитися. Але в пориві радості не накойте дурниць.

Рак

Ракам не варто приймати далекосяжні рішення або здійснювати великі покупки. Зачекайте до завтра.

Лев

Не можна відмовитися від того, що вам пропонують. Може бути, що це єдиний шанс. Ви дуже переконливі, тому вам довіряють. Користуйтеся можливістю!

Діва

Не піддавайтеся спокусі. Умови здаються неймовірно вигідними. Але це справжній троянський кінь! Залишитеся ні з чим.

Терези

Подолайте свою слабкість і зробіть те, що необхідно. Коли відчуєте, що всі гештальти закриті, отримаєте неймовірний приплив нової позитивної енергії.

Скорпіон

День все ще може бути досить успішним, незважаючи на розташування Місяця. Відкривається щось цікаве і незвідане. Але ви не боїтеся змін, це чудово!

Стрілець

Що б не було важливою справою в плані, відкладіть її до настання сутінків. Вам явно не щастить. Витримайте паузу.

Козеріг

Все, що вам дійсно потрібно, — це хороша і кохана людина поруч. Тому досить шукати втіхи там, де її бути не може. Робота і шопінг не врятують від смутку.

Водолій

Ви продовжуєте тиждень, сповнений сил. Не кажіть «ні», коли хтось робить вам пропозицію.

Риби

Сьогодні вам найкраще підійде звичайна повсякденна робота. Якщо начальство доручить завдання, відмовтеся. Інакше ризикуєте його провалити і втратити гарну репутацію.

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