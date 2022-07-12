З Петром та Павлом – красиві привітання з Днем святих Петра та Павла 2022 року у віршах та прозі

День Петра і Павла 2022: привітання зі святом, проза і картинки

День апостолів Петра і Павла відзначається 12 липня — це головне церковне свято місяця. Сьогодні церква відзначає День Петра і Павла на згадку про двох однойменних апостолів. Це свято відзначалося з великим розмахом у наших предків. Традиції на День Петра і Павла різноманітні: це рибна ловля, зустріч світанку і заходу сонця, а також допомога нужденним. Сьогодні можна прочитати молитви Петру і Павлу у церкві, або вдома біля ікони.

День Петра і Павла 2022: привітання зі святом

Вітаю з Днем Петра і Павла! Бажаю миру і достатку, добра на життєвому шляху, а також сил, здоров’я, розуміння рідних, хороших думок і хороших справ. І нехай святі апостоли бережуть тебе і твою сім’ю від злих язиків, страшних бід і негод.

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З Днем Петра і Павла! Миру тобі і світла, достатку і любові, щастя і процвітання! Нехай апостоли Петро і Павло бережуть твою сім’ю від усякого зла, від поганих думок і від хвороб. Бажаю виконання всіх потаємних бажань!

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У день святих апостолів Петра і Павла бажаю віри і бадьорості духу. Нехай ваші молитви і найпотаємніші бажання будуть почуті! Здоров’я і миру вам і вашим родинам!

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Нехай в день святих апостолів Петра і Павла, ваші душі будуть наповнені Божим миром і благодаттю. Нехай в домі буде достаток і взаєморозуміння. Бережіть дорогих вам людей!

З Днем Петра і Павла: вірші та проза

Сьогодні день Петра і Павла,

Бажаю в благодатний день,

Щоб удача обіймала,

А негаразди втекли геть.

Хай тільки добре трапляє,

Печалі вас повз обійдуть,

І щастя в дім твій завітає,

А біди тебе не знайдуть!

***

У день святих Петра та Павла

Побажаю щастя в дім,

Благодать щоб зігрівала,

І завжди щастило всім!

Нехай Петро й Павло святі

І тебе, і близьких всіх

Бережуть своєю силою,

Щоб життя не бруднив гріх!

***

З Днем апостолів святих —

Павла і Петра!

Вам бажаю благ простих —

Радості, добра.

Віра хай в серцях живе,

Прикрашає світ.

Хай в душі любов цвіте!

Зичу довгих літ!

***

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