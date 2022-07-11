Штраф за куріння у громадських місцях: у якому розмірі та що буде за несплату

Закон про куріння: від сьогодні не можна курити електронні сигарети в громадських місцях
Сьогодні набувають чинності норми антитютюнового закону, ухвалені Верховною Радою в грудні 2021 року. Саме цей закон прирівняв тютюнові вироби електроного нагрівання (ТВЕНи, відомі нам як IQOS і glo), до звичайних сигарет, заборонивши їх курити в громадських місцях. Більше — в матеріалі STB.UA.
Штрафи за куріння у громадських місцях
Куріння у заборонених місцях передбачає штраф 51–170 грн. За повторне порушення упродовж року – 170–340 грн. Якщо кафе, ресторан, паб тощо розмістить у себе попільнички чи кальяни, а також дозволить паління — заклад також виплачуватиме штраф.
Ресторанному бізнесу – 3000 грн за перше порушення, 15 000 грн – за друге порушення упродовж року. Всім іншим – 1000 грн за перше, 10 000 грн – за друге порушення упродовж року.
Перелік місць, де палити заборонено:
- у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
- у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;
- у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
- у місцях загального користування житлових будинків, під’їздах;
- на вокзалах та станціях;
- у підземних переходах;
- на зупинках громадського транспорту;
- у ліфтах і таксофонах;
- у приміщеннях гуртожитків;
- у приміщеннях аеропортів, крім спеціально відведених для цього місць;
- у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, зокрема в таксі;
- У приміщеннях та на території навчальних закладів;
- на дитячих майданчиках;
- у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
- у приміщеннях об’єктів культурного призначення;
- у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
- у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності.
Для цілей заборони куріння законом ще раз визначається поняття «громадське місце» – частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна чи відкрита для населення вільно або за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, у тому числі під’їзди будівель і споруд, а також підземні переходи, стадіони, паркінги.
Водночас закон надає повноваження міським, сільським, селищним радам додатково визначати вільні від куріння місця у межах відповідної громади.
Більше на тему: Як перевірити свій імунітет?
Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ