Штраф за куріння у громадських місцях: у якому розмірі та що буде за несплату

Закон про куріння: від сьогодні не можна курити електронні сигарети в громадських місцях

Сьогодні набувають чинності норми антитютюнового закону, ухвалені Верховною Радою в грудні 2021 року. Саме цей закон прирівняв тютюнові вироби електроного нагрівання (ТВЕНи, відомі нам як IQOS і glo), до звичайних сигарет, заборонивши їх курити в громадських місцях. Більше — в матеріалі STB.UA.

Штрафи за куріння у громадських місцях

Куріння у заборонених місцях передбачає штраф 51–170 грн. За повторне порушення упродовж року – 170–340 грн. Якщо кафе, ресторан, паб тощо розмістить у себе попільнички чи кальяни, а також дозволить паління — заклад також виплачуватиме штраф.

Ресторанному бізнесу – 3000 грн за перше порушення, 15 000 грн – за друге порушення упродовж року. Всім іншим – 1000 грн за перше, 10 000 грн – за друге порушення упродовж року.

Перелік місць, де палити заборонено:

у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;

у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

у місцях загального користування житлових будинків, під’їздах;

на вокзалах та станціях;

у підземних переходах;

на зупинках громадського транспорту;

у ліфтах і таксофонах;

у приміщеннях гуртожитків;

у приміщеннях аеропортів, крім спеціально відведених для цього місць;

у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, зокрема в таксі;

У приміщеннях та на території навчальних закладів;

на дитячих майданчиках;

у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

у приміщеннях об’єктів культурного призначення;

у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;

у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

Для цілей заборони куріння законом ще раз визначається поняття «громадське місце» – частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна чи відкрита для населення вільно або за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, у тому числі під’їзди будівель і споруд, а також підземні переходи, стадіони, паркінги.

Водночас закон надає повноваження міським, сільським, селищним радам додатково визначати вільні від куріння місця у межах відповідної громади.

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