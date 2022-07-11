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Закон про куріння: від сьогодні не можна курити електронні сигарети в громадських місцях

11.07.2022

Сьогодні набувають чинності норми антитютюнового закону, ухвалені Верховною Радою в грудні 2021 року. Саме цей закон прирівняв тютюнові вироби електроного нагрівання (ТВЕНи, відомі нам як IQOS і glo), до звичайних сигарет, заборонивши їх курити в громадських місцях. Більше — в матеріалі STB.UA.

Штраф за куріння у громадських місцях: у якому розмірі та що буде за несплату

Штрафи за куріння у громадських місцях

Куріння у заборонених місцях передбачає штраф 51–170 грн. За повторне порушення упродовж року – 170–340 грн. Якщо кафе, ресторан, паб тощо розмістить у себе попільнички чи кальяни, а також дозволить паління — заклад також виплачуватиме штраф.

Ресторанному бізнесу – 3000 грн за перше порушення, 15 000 грн – за друге порушення упродовж року. Всім іншим – 1000 грн за перше, 10 000 грн – за друге порушення упродовж року. 

Перелік місць, де палити заборонено:

Штраф за куріння у громадських місцях: у якому розмірі та що буде за несплату

  • у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
  • у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;
  • у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
  • у місцях загального користування житлових будинків, під’їздах;
  • на вокзалах та станціях;
  • у підземних переходах;
  • на зупинках громадського транспорту;
  • у ліфтах і таксофонах;
  • у приміщеннях гуртожитків;
  • у приміщеннях аеропортів, крім спеціально відведених для цього місць;
  • у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, зокрема в таксі;
  • У приміщеннях та на території навчальних закладів;
  • на дитячих майданчиках;
  • у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
  • у приміщеннях об’єктів культурного призначення;
  • у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
  • у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

Для цілей заборони куріння законом ще раз визначається поняття «громадське місце» – частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна чи відкрита для населення вільно або за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, у тому числі під’їзди будівель і споруд, а також підземні переходи, стадіони, паркінги.

Водночас закон надає повноваження міським, сільським, селищним радам додатково визначати вільні від куріння місця у межах відповідної громади.

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