11 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 11 липня

11 липня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Всесвітній день народонаселення. Крім того, 11 липня вшановують святих Кира та Івана. Які свята 11 липня — читайте у матеріалі STB.UA.

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11 липня ― свято:

Всесвітній день народонаселення ― міжнародне свято, яке відзначають 11 липня щороку. Мета дня — привернути увагу до питань народонаселення, програмам спільного розвитку, пошуку рішення загальних проблем. Всесвітній день народонаселення щороку має нову особливу тематику, під якою він проходить. Всесвітній день народонаселення встановлений ООН в 1989 році на згадку про День п’яти мільярдів — 11 липня 1987 року — день, коли чисельність населення Землі перевищила 5 млрд осіб. В 1969 році було створено Фонд ООН у галузі народонаселення, який і працює у сфері гендерної рівності, репродуктивного здоров’я та розбудови потенціалу молоді. В Україні представництво створене в 1997 році. В 2015 році країни-члени прийняли цілі розвитку до 2030 року. Вони спрямовані на усунення бідності, дискримінації, зловживання, боротьби з екологічним знищенням і введення в епоху розвитку для всіх людей у всьому світі.

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11 липня ― церковне свято:

Святих Кира та Івана вшановують 11 липня щороку. Кир та Іван ― єгипетські лікар та воїн. Кир був лікарем та вірив в Бога. Він жив у ІІІ столітті н.е. та допомагав людям безкоштовно. З часом він відправився у подорож, й потрапив до Арабії, де отримав благословення Бога творити чудеса, після того, як вступив до монастиря.

Уже будучи монахом Кир зустрів Івана ― той був солдатом, проте повірив у Христа й отримав відповідне хрещення. Кир та Іван почули про Анастасію та її дочок, яких схопили та мучали, щоб вони зреклися християнства. Вони вирушили підтримати сестер-християнок, проте, і Кира, і Івана схопили також. Їх кинули до темниці та стали мучати, щоб вони також відреклися від Христа. Проте дух Кира та Івана встояли, як і Анастасії та її доньок. В результаті, жінці та дівчатам відрубали голови, а Кира та Івана вбили мечем.

Їхні мощі спочатку сховали в церкві Святого Марка, потім перенесли в Менуту в Єгипет. Згодом, мощі Івана та Кира з’явилися у Мюнхені, де навкруг них стали діятися чудеса. Їх вшановують 13 лютого та 11 липня щорічно.

11 липня ― День ангела:

Щороку 11 липня День ангела святкують Павло, Сергій, Ксенофонт, Кір, Герман та Іванн.

11 липня ― прикмети і традиції:

Сон з 10 на 11 липня може збутися на третій день. Якщо цього не сталося, то не варто чекати його виконання. Сновидіння, побачене вдень 11 липня, пусте.

Вважалося, що кропива цього дня має чарівні властивості і здатна надавати людині силу, бадьорість, тож саме 11 липня збирали кропиву. .

Побачити напередодні Петрового дня як «грає» ранкова зоря – на щастя.

Якщо в цей час почався ранній листопад, то у вересні всі дерева будуть стояти без листя.

11 липня ― що можна робити і що не можна робити:

Не можна стригти малих дітей;

Не можна грати весілля;

Не можна купувати і добувати мед, бо заграє.

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