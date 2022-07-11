Вихідні у липні 2022: чи будуть додаткові вихідні

Вихідні дні на липень 2022: чи будуть додаткові

На кожен місяць припадає близько 19-23 робочих днів. Та іноді через свята, або важливі події, додаються вихідні. Який же графік робочих днів у липні? Редакція STB.UA зібрала інформацію про вихідні та робочі дні у липні 2022 року.

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У липні ― 31 день, і з них 21 робочий та 10 вихідних.

28 липня ― День Української Державності, проте вихідним у 2022 році він не буде.

До того ж, 2 липня не буде додатковим робочим днем. У 2022 році планувалося влаштувати вихідні 25-28 червня до Дня Конституції 28 червня, а 2 липня відпрацювати за 27 червня.

У зв’язку із воєнним станом та повномасштабним вторгненням росії в Україну, скасовуються всі додактокі державні вихідні дні. Так, у ст. 6 закону №2136-XI від 15.03.2022 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» скасовується дія норм статей 67,71-73 КЗпП про святкові та неробочі дні в Україні.

У липні не буде ніяких офіційних додаткових вихідних днів: Окрема справа приватних компаній ― за власними бажаннями керівники можуть збільшити або зменшити кількість вихідних для співробітників. У разі зміни кількості вихідних днів у приватних компаніях, усі робітники мають бути проінформовані засобами зв’язку компанії. Однак подібні рішення не відносяться до населення України загалом.

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