Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Всі проєкти
ru

Панкейки на молоці: рецепт від Єлизавети Фалей

11.07.2022

Панкейки на молоці – це ідеальний сніданок для всієї родини. Актриса серіалу «За вітриною» Єлизавета Фалей знає найпростіший, найшвидший і смачний рецепт страви. Панкейки виходять нежирними, бо смажаться не на олії, а на сухій гарячій сковороді. Детальний рецепт читайте в матеріалі.

Більше на тему: Кіш лорен з лососем: рецепт від Єлизавети Фалей

панкейки на молоці

Інгредієнти:

  • молоко – 250 мл
  • яйце – 1 шт.
  • цукор – 1 ст. л.
  • оливкова олія – ​​3 ст. л.
  • борошно – 170 г
  • розпушувач – 1 ч. л.
  • сіль – 1/4 ч. л.

Більше на тему: Малиновий чизкейк: дієтичний рецепт без випікання

Приготування:

  1. Змішайте у великій мисці вінчиком молоко, яйце, цукор і олію.
  2. Просійте в отриману суміш борошно з розпушувачем і сіллю.
  3. Розмішайте, щоб вийшло однорідне тісто. ⠀
  4. Випікайте панкейки на сухій, попередньо розігрітій сковороді. На 1 панкейк необхідно 2 ст. л. тіста.
  5. Перевертайте панкейки, щойно з’являться бульбашки повітря.

Подавайте панкейки з джемом, медом або кленовим сиропом.

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
компот из вишни рецепт
Телеканал СТБ

Компот із вишні на зиму: рецепт приготування покроково

 Как сварить компот из клубники на зиму
Телеканал СТБ

Як зварити компот із полуниці на зиму

 Панкейки на молоці: рецепт покроковий
Телеканал СТБ

Всесвітній день шоколаду: історія, факти і смачні рецепти

 рецепты из цветной капусты
Телеканал СТБ

Цвітна капуста: десять варіантів приготування та дві фірмові страви від Євгена Клопотенка

 Робимо добро разом
Телеканал СТБ

Творимо добро разом із зірками СТБ та Dobro.ua: історії, які варто підтримати

 Панкейки на молоці: рецепт покроковий
Телеканал СТБ

Цвітна капуста: топ-10 варіантів приготування та улюблений салат від Мирослави Ульяніної
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати