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Компот із вишні на зиму: рецепт приготування покроково

11.07.2022

Смак магазинних соків ніколи не зрівняється з прохолодним домашнім компотом! Одним із найкорисніших справедливо вважають компот з вишні. Ця ягода багата вітамінами і мінералами, а тому має бути в раціоні впродовж усього року. Щоб насолоджуватися її смаком навіть тоді, коли за вікном холодно, варто вже зараз приготувати вишневий компот на зиму. Читайте, як зварити компот з вишні від редакції STB.UA.

Рецепт компоту з вишні покроково

компот из вишни рецепт

Складові:

  • 1 кг вишні
  • 1 л води
  • 200250 г цукру

Приготування:

  1. Воду закип’ятити, додати цукор і варити до повного його розчинення.
  2. Наповнити стерилізовані банки вишнею по плечики і залити отриманим цукровим сиропом. Закрити кришками.
  3. Встановити банки в каструлю, залити водою і довести до кипіння. Пастеризувати 20 хв.
  4. Зняти каструлю з вогню і дати банкам охолонути. Поставити в темне прохолодне місце на 2 тижні.

Смачного!

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