Компот із черешні на зиму: покроковий рецепт приготування

Навіть в консервованому вигляді черешня зберігає свої смакові якості та корисні властивості. Саме тому багато господинь поспішають заготовити соковиту літню ягоду на зиму. Редакція сайту STB.UA вже розповідала, як приготувати черешневе варення. А сьогодні ділимося рецептом освіжаючого компоту з черешні. Читайте у матеріалі, як зварити компот із черешні!

Приготування черешневого компоту вимагає мінімум зусиль і кулінарного досвіду. Із зазначеної кількості інгредієнтів вийде дві банки напою по 2 л.

Рецепт компоту з черешні

Складові:

1,5 кг черешні

350 г цукру

2,5 л води

Спосіб приготування:

Черешню перебрати, очистити від листя і плодоніжок. В емальованій каструлі зварити сироп із цукру і води. Стерилізовані банки наповнити черешнею до плечиків і залити ягоди приготованим цукровим сиропом доверху. Банки з ягодами і сиропом помістити у широку каструлю з гарячою водою і прикрити кришками. Пастеризувати компот при 80 °С протягом 30 хв. Дістати з води і герметично закатати. Перевернути догори дном і дати охолонути у такому положенні.

Смачного!

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