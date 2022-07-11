Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Всі проєкти
ru

Як правильно робити планку для схуднення?

11.07.2022

Планка – одна з найефективніших вправ для побудови плоского і підтягнутого живота, про який мріє кожна жінка. Головне в планці – правильна техніка виконання.

ПЛАНКА

  1. Вправу “Планка” починаємо з того, що ставимо долоньки під плечі, відставляємо ноги на носки, при цьому поперек обов’язково повинен бути витягнутим.
  2. Дихаємо спокійно і на видиху намагаємося втягнути живіт усередину.
  3. Почніть робити цю вправу з 15 секунд, далі поступово збільшуйте до 1 хвилини.

4c9581aa501902bf_456798109.jpg.xxxlarge_2x

БОКОВА ПЛАНКА

  1. Для виконання бічної планки для схуднення потрібно лягти на підлогу на бік з упором на один лікоть.
  2. Другу руку зігнути і поставити на пояс.
  3. На видиху повільно відірвіть стегна від підлоги, максимально напружуючи м’язи преса. Стежте, щоб паралельно з пресом були напружені сідниці, а спина була рівною, без прогину в попереку.
  4. Затримайтеся в цьому положенні як можна довшеСтежте, щоб тіло було ідеально рівним і ніде не провисало, бо тільки правильна планка дасть результат.
  5. Потім виконайте планку на іншу сторону.

main_post_a3050056-d177-4fa6-bb67-98be767780c4

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Як правильно робити класичну і бічну планку?
Телеканал СТБ

Гімнастика для очей: 10 вправ для поліпшення зору

 вакуум живота
Телеканал СТБ

Наталія Мазур поділилася трьома правилами вакууму живота

 Як правильно робити класичну і бічну планку?
Телеканал СТБ

Спортивне літо Ектора Хіменес-Браво

 Як правильно робити класичну і бічну планку?
Телеканал СТБ

Як Аніта Луценко бореться з післяпологовою депресією?

 Як правильно робити класичну і бічну планку?
Телеканал СТБ

Аніта Луценко дала доньці ім’я

 Як правильно робити класичну і бічну планку?
Телеканал СТБ

Ігор Обуховський поганяв Ектора на велотренажері
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати