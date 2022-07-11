Як правильно робити класичну і бічну планку?

Як правильно робити планку для схуднення?
11.07.2022
Планка – одна з найефективніших вправ для побудови плоского і підтягнутого живота, про який мріє кожна жінка. Головне в планці – правильна техніка виконання.
ПЛАНКА
- Вправу “Планка” починаємо з того, що ставимо долоньки під плечі, відставляємо ноги на носки, при цьому поперек обов’язково повинен бути витягнутим.
- Дихаємо спокійно і на видиху намагаємося втягнути живіт усередину.
- Почніть робити цю вправу з 15 секунд, далі поступово збільшуйте до 1 хвилини.
БОКОВА ПЛАНКА
- Для виконання бічної планки для схуднення потрібно лягти на підлогу на бік з упором на один лікоть.
- Другу руку зігнути і поставити на пояс.
- На видиху повільно відірвіть стегна від підлоги, максимально напружуючи м’язи преса. Стежте, щоб паралельно з пресом були напружені сідниці, а спина була рівною, без прогину в попереку.
- Затримайтеся в цьому положенні як можна довше. Стежте, щоб тіло було ідеально рівним і ніде не провисало, бо тільки правильна планка дасть результат.
- Потім виконайте планку на іншу сторону.