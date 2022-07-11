Страви з баклажанів: що приготувати

Страви з баклажанів: топ-5 найсмачніших рецептів
Сезон баклажанів у розпалі! Головне озброїтися кулінарними рецептами і встигнути поласувати усіма найулюбленішими стравами. Які страви з баклажанів можна приготувати? Ми підготували для вас топ-5 найсмачніших рецептів страв із баклажанів від експерта «Все буде добре» Євгена Поливоди. Детальніше – в нашому матеріалі.
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Рататуй
Інгредієнти:
- баклажани – два середніх (0,5 кг)
- кабачки – два середніх (0,5 кг)
- помідори – 0,5 кг
Для соусу:
- болгарський перець – 2 шт.
- помідори – 350 г
- цибуля – 200 г
- чебрець – 2 гілочки
- сіль
- олія
Для заправки:
- часник – 2-3 зубчики
- олія – 4 ст. л.
- зелень за смаком
- сіль
- перець
Спосіб приготування:
- Баклажани нарізаємо тонкими кружечками. Щоб прибрати гіркоту, їх потрібно посолити, залишити на 30 хвилин, потім промити в холодній воді і віджати.
- Готуємо соус: болгарські перці викладаємо у форму для запікання і відправляємо в духовку приблизно на 30 хвилин при 180 градусах. Поки шкірка не почне чорніти. Готовий перець загортаємо в харчову плівку або пакет і залишаємо остигати.
- Очищаємо перці від шкірки, видаляємо насіння і нарізаємо дрібними кубиками. Дрібно нарізаємо цибулю і часник. Помідори очищаємо від шкірки і також нарізаємо кубиками.
- На олії обсмажуємо цибулю, додаємо перець і смажимо 2-3 хвилини. Додаємо помідори й тушкуємо 5-7 хвилин, поки соус не почне густіти.
- Подрібнити овочеву суміш у блендері, додавши листочки чебрецю (за бажанням). Соус вилити рівним шаром у форму, в якій буде запікатися рататуй.
- Кабачки і помідори нарізаємо тонкими кружечками.
- У форму, чергуючи, викладаємо баклажани, кабачки і помідори.
- Щоб приготувати заправку, зелень дрібно нарізаємо, змішуємо з дрібно нарізаним часником і олією. Солимо, перчимо.
- Поливаємо страву заправкою, накриваємо фольгою і відправляємо її в духовку, розігріту до 180 градусів, на годину.
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Баклажани з горіхами по-грузинськи
Інгредієнти:
- баклажани – 1 кг
- волоські горіхи – 100 г
- зелень – кінза, петрушка
- часник – за смаком
- томатна паста – 250 г
- майонез – 200 г
- сметана – 1 ст. л.
- сіль
- перець
- олія
Спосіб приготування:
- Баклажани нарізаємо кружечками, товщиною 1 см. Щоб вони не були гіркими, солимо і залишаємо їх на півгодини.
- Подрібнюємо горіхи.
- Смажимо баклажани на олії. Після смаження викладаємо їх на паперовий рушник, щоб прибрати зайву вологу.
- У мисочці змішуємо томатну пасту, майонез і сметану. Додаємо туди дрібно нарізані часник, зелень і подрібнені горіхи.
- Пасту намазуємо на баклажани і залишаємо їх на нічь. При подачі можна прикрасити зернами граната і зеленню.
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Рулети з баклажанів з сиром
Інгредієнти:
- баклажани – 0,5 кг
- вершковий сир – 100 г
- помідори – 2 шт.
- зелень – петрушка, кріп, кінза – за смаком
- часник – 2-3 зубчики
- сіль
- олія
Спосіб приготування:
- Баклажани нарізаємо пластинами, товщиною близько 1 см. Щоб страва не була гіркою, солимо баклажани і залишаємо на хвилин 20-30.
- За цей час робимо пасту – подрібнюємо часник і зелень, змішуємо з вершковим сиром, солимо.
- Обсмажуємо баклажани на олії. Щоб прибрати зайву вологу, промочуємо їх паперовою серветкою.
- Нарізаємо помідори смужками.
- Сирну пасту намазуємо на баклажани тонким шаром, кладемо смужку помідора і загортаємо в рулетики.
Мусака
Інгредієнти:
- баклажани – 1 кг
- картопля – 450 г (прибл. 5 шт.)
- пармезан – 100 г
- панірувальні сухарі – 2-3 ст. л.
- оливкова олія
Для м’ясної начинки:
- яловичий фарш – 500 г
- баранячий фарш (можна замінити на свинячий) – 250 г
- помідори – 400 г
- цибуля – 2 середні цибулини
- часник – 4-5 зубчиків
- петрушка
- томатна паста – 1 ст. л.
- біле вино – півсклянки
- цукор – 1 ч. л.
- паличка кориці
- мускатний горіх – ½ ч. л.
- лавровий лист
- кульки запашного перцю – 4 шт.
- сіль
Для соусу Бешамель:
- вершкове масло – 5 ст. л.
- борошно – 5 ст. л.
- мускатний горіх – ¼ ч. л.
- сир (твердий, легкоплавкий) – 150 г
- молоко – 1 л
- сіль – ½ ч. л.
Спосіб приготування:
- Готуємо баклажани – нарізаємо їх кружечками, солимо і залишаємо на 30 хвилин.
- Дрібно рубаємо 2 цибулини, обсмажуємо на сковороді до золотистого кольору.
- На сковороду з цибулею викладаємо весь фарш, добре перемішуємо. Додаємо дрібно нарізаний часник, вливаємо біле вино, перемішуємо.
- У воді розчиняємо томатну пасту, помідори очищаємо від шкірки і подрібнюємо в блендері.
- Додаємо по черзі до фаршу і кожен раз перемішуємо. Кладемо всі спеції, зменшуємо вогонь до мінімуму і тушкуємо до випаровування всієї рідини. Дістаємо корицю, духмяний перець і лавровий лист. Додаємо дрібно нарізану петрушку.
- Картоплю нарізаємо на кружечки і викладаємо їх на деко, злегка змастивши оливковою олією. Ставимо в духовку на 10 хвилин при 180 градусах. Те ж саме робимо і з баклажанами.
- Готуємо соус бешамель. У каструлі розтоплюємо вершкове масло, але так, щоб воно не кипіло. Поступово всипаємо борошно, інтенсивно перемішуючи. Відразу ж вливаємо молоко, не перестаючи помішувати, інакше утворяться грудочки. Варимо поки консистенція не буде нагадувати густу сметану. Під час варіння весь час помішувати вінчиком. Додаємо трохи солі, мускатний горіх і тертий сир.
- Деко змащуємо оливковою олією, посипаємо поверхню панірувальними сухарями. Викладаємо шар картоплі, посипаємо пармезаном, далі – шар баклажанів і теж посипаємо пармезаном. Викладаємо фарш і зверху поливаємо соусом бешамель. Рівномірно розподіляємо його, поливаємо оливковою олією і щедро посипаємо натертим сиром.
- Прикриваємо поверхню пекарським папіром і випікаємо при 180 градусах одну годину. За 15 хвилин до кінця приготування знімаємо папір і даємо підрум’янитися.
Корейський салат Хе
Інгредієнти:
- баклажани – 5-6 шт.
- помідори – 5-6 шт.
- болгарський перець – 2 шт.
- цибуля ріпчаста – 3 головки
- гіркий перець – 1 стручок
- петрушка
- часник – 10 зубчиків
- сіль
- цукор
- соєвий соус
- оцет 9%
- олія
Спосіб приготування:
- Потрібно підготувати овочі: миємо їх, у баклажанів і помідорів обрізаємо плодоніжки, перець очищаємо від насіння, чистимо часник від лушпиння, цибулю очищаємо, ріжемо півкільцями і замочуємо у холодній воді.
- Баклажани нарізаємо смужками уздовж, а потім поперек, щоб вийшли трикутники, добре солимо.
- Опускаємо баклажани в окріп на 3-4 хвилини, не даючи їм спливати. Після варіння промити холодною водою, злегка віджати і залишити в друшляку, щоб з них стекла зайва рідина.
- Коли з баклажанів піде зайва рідина, перекладаємо їх у глибоку миску, посипаємо сіллю, цукром і перцем. Додаємо нарізаний гіркий перець, попередньо видаливши з нього насіння.
- Помідори ріжемо на невеликі шматочки, ріпчасту цибулю і болгарський перець нарізаємо тонкими півкільцями, петрушку дрібно рубаємо.
- Додаємо до баклажанів болгарський перець, половину помідорів, половину цибулі, все ретельно перемішуємо.
- Цибулю обсмажуємо на олії, поки вона не стане прозорою. Після цього відразу ж відправляємо її до баклажанів і перемішуємо.
- Додаємо решту помідорів, наливаємо трохи оцту і соєвого соусу. Туди ж додаємо дрібно нарізаний часник і зелень.
- Все добре перемішуємо руками, злегка придавлюючи, щоб овочі пустили сік і ставимо в холодильник на кілька годин промаринуватися.
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