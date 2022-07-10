10 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 10 липня

10 липня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День Тесли. Крім того, 10 липня вшановують преподобного Самсона. Які свята 10 липня — читайте у матеріалі STB.UA.

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10 липня ― свята:

Всесвітній день Тесли

День рибалки

Всесвітній день Тесли, або День Тесли відзначають 10 липня. Нікола Тесла народився 10 липня 1856 року ― він сербський та американський винахідник, який зробив унікальні винаходи змінного чи постійного струму, поліфазової системи та електродвигуна зі змінним струмом. Був ключовою фігурою під час побудови першої гідроелектростанції на Ніагарському водоспаді.

Тесла роздумував над дистанційною передачею струму і конкурував у цьому з Едісоном.

Нікола Тесла вперше розробив принципи дистанційного керування, основи лікування струмами високої частоти, побудував перші електричні годинники, двигун на сонячній енергії й винайшов багато інших приладів. Його протистояння із Томасом Едісоном стало легендарним. Воно іноді називається Битвою струмів. Едісон пропонував принцип змінного струму, а Тесла ― постійного. Принцип Тесли був простіший і його генератори використовувалися в деяких місцях до 2007 року. Проте остаточно весь світ перейшов на принцип змінного струму із заміною генераторів компанії Тесли у Нью-Йорку в 2007 році.

День рибалки відзначають 10 липня щороку. Це професійне свято всіх рибалок. У СРСР святкування дня рибалки поставили на другу неділю липня, а в 2022 році це 10 липня. В Україні, після розпаду СРСР, День рибалки був додатково закріплений Указом Президента України від 22 червня 1995 року за № 464/95 і досі носить свою назву День рибалки. Усі фанати риболовлі та професійні рибалки, які заробляють на життя риболовлею святкують цього дня професійне свято. В Україні риболовля грає важливе значення для економіки, продукти риболовлі йдуть на внутрішній ринок та на експорт.

У День рибалки стало доброю традицією проводити різноманітні конкурси та змагання не тільки серед професійних рибальських бригад, а й серед простих любителів риболовлі.

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10 липня ― Церковні свята:

Преподобного Самсона вшановують 10 липня щороку Самсон народився VI століття у багатій та впливовій римській сім’ї. Він був християнином та лікарем, й приймав хворих просто у себе вдома. Після їх смерті продав усе майно, й Бог послав йому дар чуда ― Самсон не просто лікував хворих, а міг їх зцілювати. Він навіть був запрошений, щоб вилікувати імператора, який страждав на неприємну та болісну хворобу. У 30 років Самсон був висвячений у священний сан святим патріархом Міною. Після смерті його мощі поховали в церкві святого Мокія.

10 липня ― День ангела:

Щороку 10 липня День ангела святкують Амвросій, Георгій, Іоанна, Мартін, Самсон та Серапіон.

10 липня ― прикмети і традиції:

В Самсонів день весь народ був на сінокосі. Казали: якщо на Самсона буде дощ, то він литиме до осені. Тому його ще називали й Самсоном-сіногноєм.

На Самсона з повагою ставилися до мандрівників, давали їм нічліг та кормили.

Багачі давали милостиню жебракам, бо вірили, що чим більше цього дня роздають, тим більше потім зароблять.

Сон, який насниться вдень 10 липня, у майбутньому здійсниться. Якщо сон з 9 на 10 не здійсниться до 20 липня, то не висправдиться ніколи.

10 липня ― що можна робити і що не можна:

Не можна зневажати мандрівників;

Не можна відмовляти у допомозі;

Не можна дивитись у дзеркало до світанку.

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