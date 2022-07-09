9 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 9 липня

9 липня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Міжнародний день знищення стрілецької зброї. Крім того, 9 липня вшановують Давида Солунського. Які свята 9 липня — читайте у матеріалі STB.UA.

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9 липня ― свято:

Міжнародний день знищення стрілецької зброї відзначають 9 липня. Свято відзначається щороку з 2001 року. Ініціатор створення Міжнародного дня знищення стрілецької зброї ― ООН. Країни-учасниці підписали план по знищенню стрілецької зброї. Програма дій ООН із запобігання та викорінення незаконного розповсюдження стрілецької зброї та легкого озброєння в усіх його аспектах і боротьби з ним, також відома як Програма дій ООН (ПД) створена за участі усіх країн-учасниць. Протягом першого десятиліття вона була спрямована переважно на країни Африки, проте, пізніше вона була направлена на країни, які пережили локальні конфлікти на інших континентах. Крім того, існування свята направлено на донесення до світу, що незаконне виробництво, передача і обіг стрілецької зброї і легких озброєнь та їх надмірне накопичення і неконтрольоване поширення у багатьох частинах світу — підривають безпеку і розвиток людства.

9 липня ― церковне свято:

Давида Солунського вшановують 9 липня щороку. Давид жив у кінці V ― на початку VI століття н.е. Він був християнином, і прийняв чернечий постриг ще у другій половині V ст. після цього він прийшов в Салоніки, оселився в курені під мигдалевим деревом. Давид провів у своєму курені близько 70 років, віддаючись аскетичним вправам. За деякими мирськими текстами, які згадували Давида, він міг брати гаряче вугілля до рук. Місцеві жителі вважали, що він може творити чудеса та лікувати. Помер Давид Солунський начебно у 540 році. Мощі Давида Солунського зберігаються в Салоніках у монастирі святої Феодори.

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9 липня ― День Ангела:

Щороку 9 липня День ангела відзначають Георгій, Давид, Діонісій, Іоанн, Павло, Тихін та Ферапонт.

9 липня ― прикмети і традиції:

У народі день назвали Суничником. Цього дня люди вирушали на збирання суниці.

Сонячна погода обіцяє хорошу погоду до осені.

Засуха 9 липня – до самої осені грибів не буде.

Якщо на Давида Солунського випав дощ, то весь вересень буде мокрим.

9 липня ― що можна робити і що не можна робити:

Не можна топтати суницю.

Не можна сьогодні відмовляти в допомозі, особливо бідним людям.

Вважали, що до 9 липня жінкам не можна їсти ягоди.

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