Якого значення набула українська мова через повномасштабне вторгнення росії?

Армія путіна розповсюдила фейки, що прийшла в Україну захищати російськомовних, проте під удар потрапили області, де російськомовних чи ненайбільше в Україні. Не дивно, що таким чином росія доклала зусиль до масової українізації в нашій країні. Якого значення набула українська мова через вторгнення росії та чому вона рятує життя на фронті, розповідають телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник у 11 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Українська мова ― наша ідентичність, наша приналежність до батьківщини і наш оберіг.

«Особисто для мене українська мова ― це фарби. Це буття українського народу, це мелодіка, це ― як мед на вуха », ― каже співак Амадор Лопес.

«Вона така дуже-дуже красива, мова, солов’їна, як то кажуть», ― додає суддя проєкту «Україна має талант» Євген Кот.

«Українська мова ― це кордон, наш кордон», ― вважає режисер Алан Бадоєв.

Про силу захисту української мови знають на передовій ― саме рідне слово стає своєрідним порятунком, щоб вночі, коли не видно розпізнавальної стрічки на руці, у тебе не вистрілили свої.

«Таким оберігом є українська мова, тому що навіть ті, хто російською спілкуються вдень, переходять із заходом сонця на українську, бо це твоя безпека, це ― твоє життя. Тому що уявіть ― якщо хтось вночі буде йти на тебе і скаже: ”Стой, кто ідьот?”, то знаєте, усі на нервах, із великою вірогідністю це буде останнє, що він скаже», ― каже наш захисник Павло Вишебаба

Олексій Дурнєв, Володимир Дантес, Амадор Лопес та Наталка Денисенко разом із усіма вирішили перейти виключно на українську мову.

«Це точно крапка, тому що я уже довго хотів розмовляти тільки українською мовою, але 24 лютого я вирішив, що точно буду розмовляти тільки українською мовою ― як тільки почалася війна», ― каже Лопес. «Я зрозуміла, коли почула по телебаченню був якийсь виступ путлєра, який казав, що “ми спасьом русскагаварящєє насєлєніє, ми спасатєлі”. То я не хочу, щоб мене рятували», ― каже Наталка Денисенко.

Алан Бадоєв та переможниця «Холостяка» Даша Квіткова прийняли рішення спілкуватися рідною мовою для початку у своїх соцмережах.

«В своєму Instagram я перейшов на українську мову, тому що я хочу, щоб він начебто говорив від України. Так для мене це важливо», ― пояснив Алан Бадоєв.

Маша Єфросиніна теж веде свою сторінку українською, проте у всіх своїх публічних виступах та закликах продовжує говорити російською ― і вона пояснила причину. Це аудиторія.

«Це моя зброя, українською я не можу так пронизливо бити та лупашити, вона не дає мені того територіального покриття, бо російську розуміє більша кількість країн. Казахстан, Арменія, Осетія, Грузія. Я розумію, яку географію я охоплюю», ― каже вона.

Офіційно з початку 2022 року кількість російськомовного населення в Україні зменшилося на 8% та складає 18%.

Проте не варто їх зневажати та клеймити, багато російськомовних і у волонтерах і на фронті. Краще допомагайте та заохочуйте їх вчити українську. Не знущайтеся, що вони не вміють розмовляти українською. Не виправляйте без прохання.

«Коли тобі хтось починає нав’язувати або наполягати не зовсім коректно, перша твоя реакція ― ні-ні, я не хочу, бо я звик до цього», ― каже радіоведучий Слава Дьомін.

Поради для вивчення української мови

Перейдіть на українську хоча б з однією людиною у вашому оточенні ― хто гарно володіє і зможе вас навчити, або ж хто, як і ви, ― новачок, і ви будете проходити цей шлях разом. Якщо соромитеся своїх близьких, то розпочніть говорити українською з незнайомцями ― наприклад, з таксистом чи продавцем у супермаркеті. Якщо зручніше, розпочати можна з переписки та дописів українською в соцмережах. Переналаштуйте свої гаджети на українську мову. Підпишіться в Instagram чи Facebook на пабліки або людей, які популяризують українську мову.

Знаменитості діляться лайфхаками свого вивчення мови:

«Зараз я читаю Розстріляне Відродження ― це різні поети. Мені так легше вчити, мова тоді більше збагачується. Так, я ввжаю що кожен із нас має вивчити свою мову. Вивчити та відкрити для себе цілий світ ― це цілий неймовірний світ, океан краси», ― каже Алан Бадоєв. «Якщо ви дивитеся фільм, дивіться тільки з українським перекладом, слухайте побільше українську музику. Я постійно перекладав у себе в голові ― як буде це слово», ― поділився Амадор Лопес. «Нам треба обмежувати цей російськомовний контент, і говорити-говорити-говорити. Тому що, якщо ви не будете практикуватися, то ви не зможете нею розмовляти ― це як вивчення якоїсь іноземної мови, тільки українська ― наша рідна. І нам має бути соромно, що ми її не знаємо і не спілкуємося нею. Тому треба робити відповідні кроки, щоб виправити цю ситуацію», ― пояснила Наталка Денисенко.

Єдине, що у нас спільного із ворогом ― це російська мова, тому ми можемо легко позбавити його цього інструменту впливу та засобу інформаційної війни.

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