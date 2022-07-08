8 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 8 липня

8 липня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят. Серед них День родини в Україні. Крім того, 8 липня вшановують князів Петра та Февронію. Які свята 8 липня — читайте у матеріалі STB.UA.

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8 липня ― свята:

День родини в Україні відзначається 8 липня щорічно. Свято започатковане згідно з Указом Президента № 1209/2011 від 30 грудня 2011 р. та відзначається щорічно в один день ― 8 липня із 2012 року. Сім’я ― найважливіша ланка суспільства, відповідає за виховання нових членів суспільства, за формування світогляду та основних рис характеру. Сім’я запам’ятовується традиціями та сімейними цінностями, у яких зростають діти. Щорічно в Україні було прийнято проводити святкові заходи на День родини, в тому числі концерти. Проте День родини, як і Міжнародний день Сім’ї (15 травня), ― не вихідний день, хоча й відзначається на державному рівні. У зв’язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну, було прийнято рішення відмінити додаткові вихідні. А через комендантський час з 23:00 до 05:00 та реулярні обстріли росіянами цивільних, массові культурні заходи, небезпечні для життя українців.

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8 липня ― День ангела:

Щороку 8 липня День ангела святкують Василь, Діонісій, Євфросинія, Костянтин, Микола, Никон, Петро, Прокопій, Симеон, Февронія, Феодор та Феодора.

8 липня ― прикмети і традиції:

Після Петра і Февронії очікується ще 40 спекотних днів.

Цього дня багато закоханих пар беруть шлюб чи влаштовують заручини, бо вважається, що такі пари житимуть у злагоді.

Від цього дня русалки починають водити хороводи.

Глухий грім – до тихого дощу, а якщо дзвінкий – до зливи.

Під час купання потрібно бути обережними, щоб русалки не потягли на дно.

8 липня ― що можна робити і що не можна:

Не гоже сьогодні лінуватися та цілий день лежати на дивані.

Не можна ходити босоніж по росі.

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