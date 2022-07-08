Допомога на бізнес фронті важлива: чому потрібно працювати та допомогати в тилу?

Україна продовжує потужно протистояти ворогу. І поки збройні сили захищають державу від окупантів, бізнес повинен працювати та підтримувати економіку, переконаний пан Тарас. Та розповідає, як з перших днів збройної агресії став з колективом до лав бізнес-фронту. Цифри приготованих в гуманітарних ресторанах обідів вражають. Компанія, за роки свого існування успішно пережила багато криз, зазначає співзасновник холдингу. Та переконаний – разом ми сильні!