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Допомога на бізнес фронті важлива: чому потрібно працювати та допомогати в тилу?

08.07.2022

Україна продовжує потужно протистояти ворогу. І поки збройні сили захищають державу від окупантів, бізнес повинен працювати та підтримувати економіку, переконаний пан Тарас. Та розповідає, як з перших днів збройної агресії став з колективом до лав бізнес-фронту. Цифри приготованих в гуманітарних ресторанах обідів вражають. Компанія, за роки свого існування успішно пережила багато криз, зазначає співзасновник холдингу. Та переконаний – разом ми сильні!

Video: Допомога на бізнес фронті важлива: чому потрібно працювати та допомогати в тилу?


Допомога на бізнес фронті важлива: чому бізнес повинен працювати та підтримувати економіку?

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