Дорофєєва, Цимбалюк, Логунова: хто із пар не витримав випробування війною | Все буде добре

Дорофєєва, Цимбалюк, Логунова: Які пари не витримали випробування війною в Україні та розійшлися, а хто зберіг стосунки

Повномасштабне вторгнення росії в Україну змусило мільйони пар розлучитися задля безпеки. Всі вони проходять перевірку стосунків на міцність, проте не всі виявилися такими міцними. Хто зі знаменитостей розлучився через війну, а хто зміг зберегти сім’ю ― розповідають телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник в 11 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Підступна та кровопролитна війна, яка вторглася в Україну на дулах автоматів росіян, знищує людей, руйнує міста, села та сім’ї.

«Нерви знаходяться просто на межі. Людина не має відпочинку, мозок плавиться. Людина руйнується зсередини. Тому, не дивно, що стосунки не витримують ― до такого навантаження життя нас не готувало. Моя позиція як психолога і до війни, і зараз під час війни, незмінна. Я до останнього за збереження сім’ї» ― каже психолог Андрій Жельветро.

У подібну ситуацію потрапили Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв. У перший місяць війни подружжя опинилося на межі розлучення.

«Ми по-різному зреагували на війну. Ми мали різний емоційний стан ― він був біполярний. Ми не сходилися ні в чому, у нас кожен по-різному своє переживав. Союзом у тому ми стати не змогли», ― зазначила Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна виїхала, проте ще до цього вони з чоловіком проговорили всі проблеми та знайшли спосіб зберегти шлюб, який будували протягом 20-ти років. Проте не всі знаменитості змогли дійти згоди.

Тарас Цимбалюк та Тіна Антоненко розійшлися та готуються до розлучення.

Наприкінці липня Тіна після року шлюбу та 4 років стосунків відверто написала про розставання, не називаючи причину.

«Звичайно, ми роз’їхалися і плануємо офіційно розлучитися. Кожен вийшов із цих стосунків і якимись образами, хтось чимось не задоволений ― це абсолютно нормально. Я не можу сказати, що це теплі дружні стосунки, але ми розлучилися людьми по відношенню одне до одного», ― сказав з цього приводу Тарас Цимбалюк.

А в Мережі тим часом фанатки вже агітують Тараса взяти участь у новому сезоні романтичного реаліті «Холостяк».

Співачка Наталія Валевська оголосила про розлучення: «У такі важкі для нашої країни часи маю повідомити вам, що ми з Володимиром розлучилися. Ми спілкуємося, підтримуємо один одного та попри все — більше не разом!», ― заявила вона. «Війна, вона накручує контраст на все. І ті стосунки, які були відпочатку слабкими, вони руйнуються. А ті стосунки, які будувалися на міцному фундаменті, мені здається, вони укріплюються. Тому що люди проходять через випробування і відчувають одне одного ще більше. Особливо через такі моменти. Якщо стосунки будувалися на якійсь взаємній вигоді, і тут раптом двоє розлучилися, хтось перестав фінансувати ці стосунки, хтось перестав віддячувати за ці фінанси, щи ще щось ― це не союз, це не сім’я», ― каже фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя.

Актор Дмитро Ступка та блогерка Поліна Логунова розлучилися. Майже рік тому пара з донькою емігрувала до США.

«Ми не живемо разом із Нового Року. Тоді вона мені повідомила, що познайомилася із американцем, і все. Сказала: “Діма, я тебе більше не люблю”. Але ми досі в шлюбі, офіційно не розлучені. Тому що в Україні війна, а в Америці розлучитися ми не можемо, бо я громадянин України. Вона закохалася, захотіла залишитися в Америці, вони хочуть одружитися, хай їм Бог дасть щастя», ― повідомив Дмитро Ступка.

Без скандалу не обійшлося, версія Дмитра Поліну не влаштувала.

«Якщо я назву реальну причину розлучення, це знищить твою кар’єру. Якщо я додам фото ― це знищить тебе як особистість. Якщо я додам рахунки допомоги тобі після всього…», ― написала вона.

Фронтмен гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин розлучається з дружиною Юлею після 13 років шлюбу.

«На жаль, життя не завжди є таким, яким ми його уявляємо, попри соціальні стандарти і зобов’язання. Іноді воно змінюється незалежно від нас. Ще до війни ми перестали бути фізично подружжям. Я жив іншим життям в іншому місці, в іншому будинку і мав/маю інші стосунки… Але я робив і робитиму все можливе надалі, аби пришвидшити нашу перемогу та відбудувати той будинок, щоб мої діти мали свою Україну і їм було куди повернулися. Аби вони не втратили оце відчуття ”вдома”», ― заявив співак.

Ще минулого року співак із болем зізнався ― його середній син Євген невиліковно хворий, проте спільний біль не зміцнив шлюб із Юлею.

«У Жені не та хвороба, яка може спричинити смерть. Але вона просто робить тебе іншою людиною. Ми окремо жили життям хворої дитини і не зважали одне на одного. Сказати, що я не робив достатньо якихось кроків назустріч ― це не так. Можливо, не так робив їх. Можливо, дружина не так це робила», ― сказав тоді Харчишин.

Подружжя Володимир Дантес та Надія Дорофєєва прийняли рішення відпустити одне одного та розлучитися, про що повідомили на початку війни.

«Якщо ви зрозуміли в один момент, що ви не кохаєте одне одного, а любите ― ви стали близькими друзями, ви поважаєте одне одного за 10 років, ви поважаєте те, що було, і ви не хочете зіпсувати цю історію, то розійдіться», ― каже Дантес.

Надія Дорофєєва оголосила про стосунки із ресторатором та другом подружжя Михайлом Кацуріним.

«Війна показує нам слабкі місця наших стосунків, тому у вас вибір: або розірвати, або зміцнити. Вибір за вами, але зробіть все, щоб це був дійсно ваш вибір, а не вибір війни, бо війна завжди обирає смерть. А кохання вартує того, щоб жити», ― підкреслив Андрій Жельветро.

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