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Соціально відповідальний бізнес – ті, що боронять країну в тилу

07.07.2022

Скромні герої країни – люди, які зазвичай не говорять про свої вчинки бо не вважають їх чимось незвичним.

Виробництво Snack Production (чипси Chipster’s, сухарики Flint, арахіс, горіхи, кукурудза та попкорн BIG BOB, насіння Сан Санич), не припинило свою роботу та працює на Перемогу країни.

Обираючи продукцію українських виробників, ми підтримуємо економіку країни!

Після закінчення війни на нас чекають великі позитивні зміни і вже найближчим часом ми досягнемо висот. Разом до перемоги!

Video: Соціально відповідальний бізнес – ті, що боронять країну в тилу


Виробництво Snack Production не припинило свою роботу та працює на Перемогу країни.

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