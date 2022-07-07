Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Всі проєкти
ru

Швидко та ситно: Ектор Хіменес-Браво поділився простим рецептом сніданку

07.07.2022

Кулінар та суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво любить спілкуватися з шанувальниками та ділитися з ними корисними порадами та моментами зі свого життя. Сьогодні він вирішив показати свій сніданок, залишивши рецепт швидкої та поживної страви в Інстаграм. Для нього важливо, щоб у сніданку були присутні протеїн, вітаміни та корисний жир. 

Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом сніданку: дуже простого та ситного

Інгредієнти:

  • Філе курки;
  • оливкова олія;
  • томати;
  • цибуля;
  • часник;
  • рисова каша.

Так на сніданок кулінар Ектор Хіменес-Браво приготував філе курки, попередньо порізавши його на кубики. Потім посмажив на сковороді з оливковою олією. Додав томати, цибулю та трохи часнику, які також порізав на невеликі шматочки. Для гарніру він вибрав звичайну рисову кашу, яку приготував на пару.

Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом сніданку: дуже простого та ситного

Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом сніданку: дуже простого та ситного

«Швидко та ситно, але головний інгредієнт – кохання», — заявив Ектор Хіменес-Браво.

Кулінар також зізнався, що для нього важливо, щоб у сніданку були присутні протеїн, вітаміни та корисний жир, який, наприклад, є в авокадо.

Більше на тему: Запіканка з кабачків та фаршу: рецепт приготування

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
как сделать брынзу
Телеканал СТБ

Як зробити бринзу в домашніх умовах: рецепт приготування від Паші Серветника

 рецепты
Телеканал СТБ

Як зробити желе з молока: рецепт від суперфіналістки «МастерШеф»

 Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом сніданку: дуже простого та ситного
Телеканал СТБ

Як приготувати ванільне морозиво вдома: рецепт від учасника «МастерШеф»

 Запеканка с картофелем и баклажаном
Телеканал СТБ

Запіканка з картоплею і баклажаном: рецепт від учасників «МастерШеф»

 Вареники с вишнями: простой рецепт
Телеканал СТБ

Вареники з вишнями: покроковий рецепт від Юри Негрича

 Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом сніданку: дуже простого та ситного
Телеканал СТБ

Малосольні огірки: топ-5 найсмачніших рецептів від учасників проєкту «МастерШеф»
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати