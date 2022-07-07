Неймовірна правда про українців випуск від 08.07.2022 – анонс Все буде добре

«Неймовірна правда про українців»: що буде у 12 випуску від 8 липня

135-ий день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників. Українці протистоять окупантам у збройній та інформаційній війні п’ятий місяць. Телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про героїв та основні події, що відбулися за цей час, у 12 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Українці героїчно протистоять російській навалі й мають підтримку у всьому світі. путін почав війну під гаслом захисту російськомовних, але саме через нього українці масово переходять на українську мову та відмовляються від усього російського. А світові політики та бізнесмени пропонують допомогу саме Україні.

Що буде в 12 випуску «Неймовірної правди про українців» від 08.07.2022:

Як в усьому світі підтримують Україну у війні проти росії? Хто із зарубіжних знаменитостей відвідав Україну та допоміг не словом, а ділом?

Скільки пар не витримали випробування війною в Україні та розійшлися, та як і кому вдалося зберегти стосунки під час війни?

Як повномасштабне вторгнення росії в Україну викликала повальну українізацію економіки та культури? Чи вплинула на український ринок відмова від російських товарів?

Якого значення набула українська мова через повномасштабне вторгнення росії? Чому люди переходять на українську мову?

Хто зі знаменитостей втратив рідних через війну, а хто перестав з ними спілкуватися? Відомі українці розповіли про трагедію, яку принесли російські окупанти в їх сім’ї.

Щотижня в нових випусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджесту «Все буде добре» на СТБ ведучі розкажуть про величні вчинки звичайних людей!

Video: «Неймовірна правда про українців»: що буде у 12 випуску від 8 липня Неймовірна правда про українців випуск від 08.07.2022 - анонс 12 випуску про видатні вчинки українців та як вони об'єдналися перед обличчям жахливої війни з росією.

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