Неймовірна правда про українців випуск від 08.07.2022 – анонс Все буде добре

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«Неймовірна правда про українців»: що буде у 12 випуску від 8 липня

07.07.2022

135-ий день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників. Українці протистоять окупантам у збройній та інформаційній війні п’ятий місяць. Телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про героїв та основні події, що відбулися за цей час, у 12 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Неймовірна правда про украхнців 03.06.2022

Українці героїчно протистоять російській навалі й мають підтримку у всьому світі. путін почав війну під гаслом захисту російськомовних, але саме через нього українці масово переходять на українську мову та відмовляються від усього російського. А світові політики та бізнесмени пропонують допомогу саме Україні.

Що буде в 12 випуску «Неймовірної правди про українців» від 08.07.2022:

  • Як в усьому світі підтримують Україну у війні проти росії? Хто із зарубіжних знаменитостей відвідав Україну та допоміг не словом, а ділом?
  • Скільки пар не витримали випробування війною в Україні та розійшлися, та як і кому вдалося зберегти стосунки під час війни?
  • Як повномасштабне вторгнення росії в Україну викликала повальну українізацію економіки та культури? Чи вплинула на український ринок відмова від російських товарів?
  • Якого значення набула українська мова через повномасштабне вторгнення росії? Чому люди переходять на українську мову?
  • Хто зі знаменитостей втратив рідних через війну, а хто перестав з ними спілкуватися? Відомі українці розповіли про трагедію, яку принесли російські окупанти в їх сім’ї.

Щотижня в нових випусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджесту «Все буде добре» на СТБ ведучі розкажуть про величні вчинки звичайних людей! 

Video: «Неймовірна правда про українців»: що буде у 12 випуску від 8 липня

Неймовірна правда про українців випуск від 08.07.2022 - анонс 12 випуску про видатні вчинки українців та як вони об'єдналися перед обличчям жахливої війни з росією.

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