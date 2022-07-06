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Катерина Тишкевич готується до обстеження за кордоном: Дуже важко знаходитись у свідомості

06.07.2022

Зірка серіалів СТБ Катерина Тишкевич страждає на невизначену хворобу вже не один рік, а нещодавно зізналася, що біль став нестерпним. Акторка попросила про допомогу в українців, щоб пройти обстеження у Європі. Тепер Катерина готується до виїзду у Європу. Більше — читайте в матеріалі STB.UA.

Катерина Тишкевич

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Катерина Тишкевич в Instagram повідомила, що з’явився прогрес у перемовинах із клінікою у Європі. Вона все ж поїде не до Германії, а до Данії, проте точно не знає коли ― питання кількох тижнів.

«Вибачайте, що пропадаю. Частіше за все сплю. Дуже важко знаходитись у свідомості в такому стані. Багато хто відмовляє їхати до Німеччини з моєю проблемою. Кажуть, что найкращими в Європі з питань головного болю, є центр в Данії», ― повідомила Тишкевич.

Родина акторки звернулися до лікарів, проте їм відповіли, що черга на обстеження ― 2 роки. Після того, як медичний центр дізнався про хворобу та український збір коштів на обстеження і лікування, працівники центру змінили позицію та обіцяли пришвидшити призначення дати консультації.

«Обіцяли найближчим часом розглянути заявку, передивитись всі обстеження і призначити дату консультації. Кажуть про три тижні, але кібератака від українців мабуть прискорить і цей термін. Тож ми з мамою готові вирушати в дорогу в будь-який день», ― додала Катерина.

Акторка пообіцяла, що всі зібрані гроші будуть витрачені виключно на діагностику та лікування, всі звіти будуть надані для того, щоб люди в цьому впевнилися. 

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