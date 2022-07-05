Як приготувати запіканку з картоплею і баклажаном: рецепт

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Запіканка з картоплею і баклажаном: рецепт від учасників «МастерШеф»

05.07.2022

Осінь — пора овочів і теплих страв. Пропонуємо вашій увазі покроковий рецепт запіканки з картоплею і баклажаном від учасників «МастерШеф». Читайте докладніше.

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Запеканка с картофелем и баклажаном

Інгредієнти:

  • Оливкова олія (можна замінити на соняшникову) — 2-3 ст. л.
  • Лук, нарізаний кружечками — 1 шт
  • Очищену картоплю, нарізану кружальцями завтовшки 5 мм — 400 г
  • Баклажан, нарізаний кружальцями 1 см — 2 шт
  • Помідор, крупно нарізану кружальцями — 200 г
  • Твердий сир — 200 г
  • Майонез — 3 ст. л
  • Сметана — 3 ст. л
  • Часник — 2-3 зубчики
  • Сіль, чорний перець за смаком

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть дно форми для запікання столовою ложкою оливкової або соняшникової олії.
  2. Викладайте шарами цибулю, картоплю, помідори і баклажани, поки не закінчиться картопля. Посипайте кожен шар сіллю і перцем.
  3. Зверху викладіть ще один шар баклажанів, залишки лука і помідорів. Змішайте майонез, сметану, пригнічений часник. Полийте верх цим соусом, посипте приправами за смаком.
  4. Оберніть форму фольгою і запікайте 60 хвилин. Зніміть фольгу, посипте сиром і готуйте ще 15 хвилин, поки верх не підрум’яниться.

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