Вареники з вишнею: простий рецепт

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Вареники з вишнями: покроковий рецепт від Юри Негрича

05.07.2022

Вареники з вишнями – одна з найсмачніших літніх страв. Приготувати цю смакоту зовсім нескладно, якщо знати певні нюанси. Ними поділився суперфіналіст  «МастерШеф. Професіонали» Юрій Негрич. Читайте, як швидко і просто приготувати вареники з вишнями, в нашому матеріалі.

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Вареники с вишнями: простой рецепт

Інгредієнти для тіста:

  • Борошно – 600 г
  • Олія – ​​1 ст. л.
  • Вода – 200 мл
  • Сіль – 0,5 ч. л.

Інгредієнти для начинки:

  • Вишня – 400 г
  • Цукор – 100 г

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Приготування:

  1. Просіяти борошно й додати сіль. У центрі зробити ямку й залити туди воду та олію. Замісити однорідне еластичне тісто. Загорнути його в харчову плівку і залишити на 30–40 хвилин.
  2. Поки тісто підходить, приготувати начинку. З вишень видалити кісточки, засипати цукром і залишити на 20 хвилин. Сік, який пустять ягоди, злити в чашку – він ще знадобиться.
  3. На присипаній борошном поверхні розкачати пласт тіста завтовшки 2 мм. Вирізати з нього кружечки за допомогою спеціальної кондитерської форми або звичайного стакана. У центр кожного кружечка викладати вишні, щільно защипуючи краї. Варити в підсоленій воді приблизно 7 хвилин.
  4. Готові вареники можна полити вишневим соком.

Смачного!

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