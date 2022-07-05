Вареники з вишнею: простий рецепт

Вареники з вишнями: покроковий рецепт від Юри Негрича
Вареники з вишнями – одна з найсмачніших літніх страв. Приготувати цю смакоту зовсім нескладно, якщо знати певні нюанси. Ними поділився суперфіналіст «МастерШеф. Професіонали» Юрій Негрич. Читайте, як швидко і просто приготувати вареники з вишнями, в нашому матеріалі.
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Інгредієнти для тіста:
- Борошно – 600 г
- Олія – 1 ст. л.
- Вода – 200 мл
- Сіль – 0,5 ч. л.
Інгредієнти для начинки:
- Вишня – 400 г
- Цукор – 100 г
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Приготування:
- Просіяти борошно й додати сіль. У центрі зробити ямку й залити туди воду та олію. Замісити однорідне еластичне тісто. Загорнути його в харчову плівку і залишити на 30–40 хвилин.
- Поки тісто підходить, приготувати начинку. З вишень видалити кісточки, засипати цукром і залишити на 20 хвилин. Сік, який пустять ягоди, злити в чашку – він ще знадобиться.
- На присипаній борошном поверхні розкачати пласт тіста завтовшки 2 мм. Вирізати з нього кружечки за допомогою спеціальної кондитерської форми або звичайного стакана. У центр кожного кружечка викладати вишні, щільно защипуючи краї. Варити в підсоленій воді приблизно 7 хвилин.
- Готові вареники можна полити вишневим соком.
Смачного!
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