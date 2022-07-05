Військовий облік жінок в Україні: кого закличуть і чи зможуть жінки виїжджати за кордон

Мобілізація жінок в Україні: список професій, кого призвуть після 1 жовтня

З 1 жовтня 2022 року жінки деяких професій мають стати на облік до районних військкоматів. Редакція STB.UA розповідає, кому з жінок треба ставати на облік з 1 жовтня, список яких професій зазначено в законі та чи будуть призивати жінок на фронт.

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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр нещодавно заявила, що питання про мобілізацію жінок в Україні зараз не стоїть, тому хвилюватися через російські фейки не треба. Вона підкреслила, що діє указ президента про мобілізацію, у якому прописана планова кількість людей, яких необхідно мобілізувати. Йдеться про велику кількість ― сотні тисяч мобілізованих.

Становлення жінок на облік не означає призов чи мобілізацію. Це означає, що жінка стає військовозобов’язаною та перебуває у запасі Збройних сил, Національної гвардії чи інших військових формувань. Але це лише жінки тих професій, які визначені в наказі міноборони України

Принципи та правила військового обліку та призову жінок визначені в наказі Міноборони України від 11.10.2021р. №313.

За законом, увага буде приділена обліку жінок за спеціальностями програмістів, медиків, юристів, журналістів, музикантів, працівників громадського харчування та поліграфії, соцпрацівників, тощо. Через неясність першого наказу, були внесені зміни щодо обліку спеціальностей жінок, які беруться на облік з 1 жовтня 2022 року. Повний список спеціальностей вказаний в наказ від 07.02.2022 р. № 35 «Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 11.10.2021 р. № 313». Даний наказ почав діяти з 01.04.2022 р. і охоплює тільки 14 фахових напрямів (спеціальностей).

Перелік спеціальностей та професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних:

хімічні технології та інженерія, біологія

Телекомунікації та радіотехніка

Інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Науки про Землю, географія, фізика та астрономія

Харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості

Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза

Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування

Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія

Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна

Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування

Видавництво та поліграфія

Психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення

Обов’язки військовозобов’язаних жінок:

перебувати на військовому обліку за місцем проживання, а за кордоном перебувати за місцем консульського обліку у дипустановах України; з’являтися на виклик до терцентру комплектування та соцпідтримки у терміни, зазначені в одержаних документах; не міняти місце проживання без дозволу військового комісара, керівників Служби безпеки чи Служби зовнішньої розвідки після оголошення мобілізації у воєнний час; проходити медогляд та лікування; проходити підготовку на військову службу, виконувати військовий обов’язок, перебуваючи у запасі; за тиждень прийти у терцентр для зняття з військового обліку, якщо необхідна зміна місця проживання, поїздка у відрядження, навчання, відпустка та лікування (на більше ніж три місяці за кордон); у разі зміни сімейного стану, погіршення стану здоров’я, адреси місця проживання (знаходження), отримання освіти, місця роботи чи посади ― потрібно повідомити за сім днів органи, в яких перебувають на обліку; у разі втрати військово-облікового документа ― негайно повідомляти терцентри комплектування чи органи СБУ.

Центр протидії дезінформації РНБО прокоментував закони про призов та взяття на облік жінок в Україні:

Взяття жінок в військовий облік має початися з 1 жовтня 2022.

Жінки з неповнолітніми дітьми до 18 років не підлягають призову на військову службу через мобілізацію.

Жінок не мобілізують ― всі жінки, які служать, роблять це добровільно та/або за контрактом. Жінок можуть мобілізувати лише за найдефіцитнішими військовими спеціальностями. Також військовозобов’язаних жінок можуть залучити до виконання робіт із забезпечення оборони держави.

У воєнний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві лише за контрактом і в добровільному порядку.

Наразі Україна має піврічний перехідний період для підготовки відповідних нормативно-правових документів щодо взяття жінок на військовий облік.

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