Гороскоп на 6 липня 2022 року

Гороскоп на 6 липня 2022 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому потрібно подбати про своє здоров’я, а хто може ризикнути і змінити своє життя? Читайте гороскоп на 6 липня від екстрасенсів СТБ.

Овен

У вас прокинеться небувала сміливість, але перш ніж зробити щось дуже рішуче, гарненько подумайте.

Телець

Ваше друге «я» ― прямолінійність, але іноді ви можете ображати людей, кажучи їм те, що думаєте, просто в очі.

Близнюки

Зірки рекомендують вам не потрапляти на очі начальству, інакше ризикуєте зіпсувати з ним відносини.

Рак

Зірки не радять вам вступати в суперечки, бо вийти з них переможцем у вас не вийде.

Лев

Якщо ви давно чогось дуже хотіли, то саме час втілити це в реальність. Беріть і робіть те, що хочете. Причому дуже сміливо!

Діва

Це найсприятливіший для вас день, щоб виправити минулі помилки.

Терези

Терези будуть досить категоричними. Ви захочете боротися з несправедливістю і захищати тих, кого ображають.

Скорпіон

Перестаньте шукати складні шляхи, ідіть по прямій, і тоді день складеться дуже навіть добре.

Стрілець

Робити з мухи слона ― це саме те, чим ви будете займатися весь день.

Козеріг

Ви можете випадково когось образити, навіть якщо йне хотіли цього. Не соромтеся попросити вибачення.

Водолій

Ви захочете висловити все своє невдоволення рідним і близьким, але пам’ятайте, що вони не винні в тому, що у вас може бути поганий настрій.

Риби

Оточення може втягнути Риб у суперечку, безглузде обговорення або конфлікт.

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