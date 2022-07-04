«Єдині новини. Головне» щодня о 22:00 на СТБ
04.07.2022
У найважчий для країни час команди «Фактів» і «Вікон» – поруч. Аби розповісти всю правду. Аби застерегти. Та разом протистояти ворогу. Відтепер щодня о 22:00 дивіть «Єдині новини. Головне» в ефірі телеканалу СТБ.
Сьогодні, як ніколи, ми маємо залишатись разом і єднатися заради нашої перемоги, заради України. Задля отримання достовірної і перевіреної інформації, телеканал СТБ виходить в ефір щодня о 22:00, аби повідомити вам про найголовніші події дня.
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Ведучі від команди «Вікон» і «Фактів» – Тетяна Висоцька та Олена Фроляк.
Video: «Єдині новини. Головне» щодня о 22:00 на СТБ
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