«Єдині новини. Головне» щодня о 22:00 на СТБ

У найважчий для країни час команди «Фактів» і «Вікон» – поруч. Аби розповісти всю правду. Аби застерегти. Та разом протистояти ворогу. Відтепер щодня о 22:00 дивіть «Єдині новини. Головне» в ефірі телеканалу СТБ.

Сьогодні, як ніколи, ми маємо залишатись разом і єднатися заради нашої перемоги, заради України. Задля отримання достовірної і перевіреної інформації, телеканал СТБ виходить в ефір щодня о 22:00, аби повідомити вам про найголовніші події дня.

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Ведучі від команди «Вікон» і «Фактів» – Тетяна Висоцька та Олена Фроляк.

Video: «Єдині новини. Головне» щодня о 22:00 на СТБ Випуск Єдині новини. Головне щодня о 22:00 дивіться на СТБ

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