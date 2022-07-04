Як приготувати малосольні огірки в пакеті? Рецепт покроково

Малосольні огірки в пакеті: рецепт приготування
Як приготувати малосольні огірки в пакеті? Сухий посол – це спосіб приготування солоних огірків, при якому не використовується розсіл. Він вимагає мінімум часу і зусиль, до того ж приготовані за цим рецептом малосольні огірки виходять дуже смачними. Читайте, як зробити малосольні огірки в пакеті покроково.
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Інгредієнти
- Огірки — 1 кг
- Сіль — 1 ст. л.
- Цукор — 1 ч. л.
- Зубок часнику — 2–3 шт
- Пучок кропу
Приготування
- Добре вимити огірки, обрізати кінчики з двох сторін.
- Кріп помити, струсити зайву воду, можна дрібно нарізати.
- Вибрати міцний поліетиленовий пакет. Скласти в нього огірки, насипати сіль і цукор, додати часник, порізаний пластинками, і кріп.
- Зав’язати пакет і кілька разів струсити, щоб сіль з цукром розподілилися рівномірно.
- Пакет прибрати в холодильник мінімум на 6 годин.
Можна зробити смак огірків більш пікантним, додаючи інші спеції і трави. Наприклад, дуже добре додавати цілі горошини коріандру і запашного перцю, зелень кінзи, селери або тархуна, листя вишні, хрону, смородини, дрібно нарізаний гострий перець.
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Готові малосольні огірки зберігати в холодильнику. Цей продукт активно віддає сік, тому зберігається не більше 2–3 днів.
Смачного!
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