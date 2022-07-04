Universal Pictures йде з Росії: кінотеатрів для росіян стане ще менше

«Кіна не буде»: Universal Pictures виходить з російського ринку та закриває офіс

На п’ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну відома кінокомпанія Universal Pictures заявила про те, що остаточно йде з Росії і закриває офіс. Більше — в матеріалі STB.UA.

Логотип Universal. Фото – Unsplash

Раніше Universal Pictures відправила ряду кінотеатрів повідомлення про те, що операції компанії згорнуть протягом декількох місяців.

«Материнська компанія вирішила припинити діяльність в РФ, так як вести бізнес стало неможливим через численні складнощі, з якими стикаються іноземні компанії», – йдеться в листі Universal.

У березні 2022 року великі голлівудські кінокомпанії, включаючи Universal Pictures, Warner Bros. і Paramount, заявили про припинення прокату в Росії.

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