Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Всі проєкти
ru

«Кіна не буде»: Universal Pictures виходить з російського ринку та закриває офіс

04.07.2022

На п’ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну відома кінокомпанія Universal Pictures заявила про те, що остаточно йде з Росії і закриває офіс. Більше — в матеріалі STB.UA.

Universal Pictures йде з Росії: кінотеатрів для росіян стане ще менше

Логотип Universal. Фото – Unsplash

Раніше Universal Pictures відправила ряду кінотеатрів повідомлення про те, що операції компанії згорнуть протягом декількох місяців.

«Материнська компанія вирішила припинити діяльність в РФ, так як вести бізнес стало неможливим через численні складнощі, з якими стикаються іноземні компанії», – йдеться в листі Universal.

У березні 2022 року великі голлівудські кінокомпанії, включаючи Universal Pictures, Warner Bros. і Paramount, заявили про припинення прокату в Росії.

Більше на тему: Що повинно бути в домашній аптечці: список препаратів 

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати