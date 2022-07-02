2 липня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 2 липня

2 липня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят. Серед них Міжнародний день спортивного журналіста. Крім того, 2 липня вшановують Юду, брата Господнього. Які свята 2 липня — читайте у матеріалі STB.UA.

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2 липня ― свята:

Міжнародний день спортивного журналіста;

День працівника податкової та митної справи України;

Міжнародний день собак;

Міжнародний день спортивного журналіста святкують 2 липня щороку. Свято започатковано з 1995 року, за ініціативи Міжнародної асоціації спортивної преси (AIPS). Організація була утворена 2 липня 1924 року в Парижі й об’єднує близько півтори сотні національних спілок журналістів. Асоціація спортивних журналістів України (АСЖУ), що була створена на з’їзді спортивних журналістів країни 1999 року, також є членом AIPS. Святкування дня спортивного журналіста включає святкові засідання спілок, нагороди журналістів.

День працівника податкової та митної справи України святкують щороку 2 липня. Спочатку свято називалося День працівника державної податкової служби України, і було засноване в 2005 році. Проте в 2013 році його перейменували. Разом із Днем працівника державної податкової служби України святкували День податкової служби України. Свято було скасовану у 2013 році з перейменуванням на День працівника податкової та митної справи України.

Міжнародний день собак відзначають 2 липня щороку. Свято неофіційне, тож не відомо достеменно, хто його придумав. Проте власники собак дуже раді можливості зайвий раз похизуватися своїми улюбленцями та організувати конкурси або виставки для собак. Собаки відзначаються тим, що ефективні як поводирі для людей із вадами зору; як працівники наркоконтролю ― бо чують наркотики; як працівники ДСНС та військових підрозділів, бо можуть «винюхувати» вибухівку. При цьому домашні песики завжди вірні господарям та готові погратися будь-коли.

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2 липня ― церковні свята:

День апостола Юди, брата Господнього;

Мученика Зосими;

Апостола Юду, брата Господнього згадують 2 липня. До Юди звертаються у найбільш важких життєвих обставинах та безнадійних справах. Юда ― брат Якова молодшого і родич Ісуса Христа. Його батько ― Алфей (Клеоп), брат святого Йосифа, Обручника Пречистої Діви Марії, а мати ― Марія Клеопова, близька родичка Матері Божої. Він є автором послання Юди ― найкоротшого твору в Біблії. Твір перегукується із посланням Петра, а автор сам називає себе Юдою, братом Якова. Тобто, це не той Юда Іскаріот, який зрадив Христа. Незважаючи на його великі заслуги для віри і мученицьку смерть, люди забули про нього, приймаючи його за Юду Іскаріота. Тільки після довгих наукових досліджень встановлено, що Юда Тадей та Юда Іскаріот ― це дві різні особи. Святий Матей називає Юду Тадея та Якова серед 12 апостолів, яких вибрав Христос із натовпу. Юда після П’ятидесятниці пішов проповідувати в Галілеї, Самарії та Юдеї, а пізніше в Аравії, Сирії і Месопотамії, та навчав також в Персії, а сам здобув вінець мученицький в Суантре. Дата смерті св. Юди Тадея невідома.

День мученика Зосими 2 липня. Щорічно вшановують мученика Зосиму, який жив у ІІ ст. н.е. Церква ж вшановує мученика Зосиму, який жив у II столітті у Фракії. За часів правління імператора Траяна почалися переслідування християн, і Зосима після того, як прийняв хрещення ― залишив військову службу.

Однак, правитель Антіохії Доміціан, почувши про те, що воїн Зосима визнав себе християнином, наказав спіймати його, а потім кинув до в’язниці та піддав його жорстоким тортурам, але мученик переніс усі випробування. Коли стало зрозуміло, що його не зломити, Зосиму обезголовили.

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2 липня ― День ангела:

Щороку 2 липня День ангела святкують Варлаам, Іван, Марія та Паїсій.

2 липня ― прикмети і традиції:

З 2 липня бджоли начебто починали запасати мед. Бджолярі готуються до процесу збирання меду.

Якщо бджоли сидять на стінках вуликів, то це до спеки.

2 липня ― що можна робити, і що не можна робити:

Не можна турбувати бджіл, бо меду не буде.

Не можна брати і давати в борг, а з існуючими боргами треба розрахуватися до 2 липня.

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