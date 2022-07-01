Неймовірна правда про українців: хто веде війну на інформаційному фронті | Все буде добре

Як українські ведучі борються на інформаційному фронті 24 години на добу

Із 24 лютого українці стали до зброї, щоб захищати Україну на передовій. А тисячі журналістів, волонтерів, блогерів та знаменитостей організували інформаційний фронт ― для допомоги в тилу та протистояння російській пропаганді. Що таке інформаційний фронт, хто та як на ньому воює ― розповідають телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник у 11 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

«Як ми бачимо на прикладі країни-окупанта, інформація стала страшною зброєю в руках пропагандистів. Саме ця зброя зараз знищує людей та перетворює їх на натовп, який не вміє самостійно та критично мислити. Він не сприймає реальність такою, якою вона є. Інформація може як руйнувати самостійне мислення людей, так і допомагати у боротьбі із ворогом на інформаційному фронті», ― каже телеведуча Марина Боржемська.

Що таке інформаційний фронт

Інформаційний фронт ― сукупність усіх медіа та його працівників, які невпинно доносять правдиву інформацію, дискредитуючи ворога. Втім, деякі люди обурюються використанням слова «фронт» в інших значеннях, як крім буквального.

«Як на мене, це трохи всмоктування з пальця та боротьба за формулювання. Зараз, з початку повномасштабного вторгнення, вся країна ― це фронт ― так, чи інакше, і тому абсолютно коректно називати “інформаційний фронт”, де кожен із нас бореться і вносить якусь іншу допомогу в міру своєї сили», ― каже телеведуча Юлія Зорій. «У нинішній час, коли не лише військові допомагають своїй країні, ― вони роблять левову частку, 95%. Але ці 5% ― це і є інформаційна, волонтерська історія», ― зазначив радіоведучий Слава Дьомін

Один фронт добре, а кілька ― ще краще, особливо, якщо вони об’єднані однією ціллю. Під вибухами та обстрілами журналісти не припиняють свою роботу з 24 лютого.

Телеведуча «Вікна-Новини» Яна Брензей ексклюзивно для «Неймовірної правди про українців» показала своє поле бою. Вона познайомила зі студією «Вікон» та бекстейджем прямих включень, які робляться в тому числі для телемарафону.

«Ось моя бойова позиція на цьому фронті, звідки я працюю та намагаюся тримати міцну оборону, аби захищати наших громадян українців від атаки російського інформаційного війська», ― каже вона.

Радіоведучий Слава Дьомін каже, що фокус радіостанцій спрямований на те, щоб хоч трішки відволікти людей.

«Ми не переходимо межі, і даємо людям якусь розважальну інформацію. Я вважаю, що це дуже важливо», ― пояснив радіоведучий.

Інформаційний фронт не обмежується телеканалами, радіо, виданнями та пресою. На ньому може воювати будь-хто за допомогою смартфона.

Навіть, якщо у вас всього 10 підписників ― мінімум 5 із них побачать опубліковану вами інформацію.

Публікація дописів та новин, фото та відео, гештегів та заохочення до зборів ― це теж інформаційна війна.

Як воювати на інформаційному фронті

Перш, ніж публікувати фото чи відео, перевірте, чи це не фейк. Публікуючи новину, перевірте її на достовірність у кількох офіційних джерелах. Заборонено публікувати фото та відео української військової техніки, розташування військових баз, роботу ППО та результати обстрілів. Ділитися інформацією про місце обстрілів та кількість жертв можна тільки після оприлюднення такої інформації офіційними джерелами. Не поширюйте дописи користувачів мережі, в яких ви не впевнені. Не діліться реквізитами для благодійних зборів, не переконавшись в правдивості такого збору.

«В питанні інформаційного захисту найголовніше ― зберегти себе. Якщо українці будуть довіряти лише перевіреним джерелам інформації, не будуть читати телеграм-канал якогось Васьки, якого вони не знають ― це вже буде наш серйозний інформаційний спротив. Тому що росія намагається пролізти із усіх щілин. Ви навіть не можете собі уявити масштаб», ― каже телеведуча Яна Брензей.

Зірки також ведуть активний бій. Завдяки своїй популярності та підписникам вони доносять правду про війну.

Марина Боржемська запевняє ― користь Instagram не тільки в публікаціях: «Завдяки соцмережам я допомогла виїхати багатьом людям на західну Україну, ми збирали гроші та ліки на потреби внутрішніх переселенців. Не треба недооцінювати інформаційні ресурси, де їх сила».

Знаменитості так об’єднали інформаційний та волонтерський фронт. Вони збирають пожертви для армії на виступах, виставляють на аукціони власні речі, щоб відправити гроші військовим або допомогти переселенцям.

Річард Гір для збору коштів для України продав свій колекційний «ягуар» за майже 32 тисячі доларів.

За вишиту сукню Джамали, в якій вона відкривала Євробачення в Україні, отримали 173 тисячі гривень

Гурт Kalush Orchestra, завдяки фонду Притули, продав кришталевий мікрофон за 900 тисяч доларів, а панамку — за 300 тисяч доларів.

Також, фонд Притули отримав 500 тисяч доларів за картину Марії Приймаченко.

Сергій Притула продав свою картину, колись намальовану для ефіру «Підйом» на «Новому каналі» 2010 року, ― «Батько і мати» — за 25 тисяч доларів. Гроші спрямував на допомогу військовим.

Лідером інформаційного фронту можна назвати Володимира Зеленського ― за кількістю звернень до усіх спільнот світу.

Дружина міністра оборони Олексія Рєзнікова — Юлія Зорій — вважає, що може виставити на аукціон якусь річ чоловіка після успіхів президента та зірок.

Video: Як українські ведучі борються на інформаційному фронті 24 години на добу Хто і як бореться на інформаційному фронті 24 години на день? Читайте у рубриці Неймовірна правда про українців у програмі Все буде добре

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