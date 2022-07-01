Неймовірна правда про українців: які українські зірки за кордоном та хто мовчить про війну | Все буде добре

«Неймовірна правда про українців»: Що роблять українські зірки за кордоном

Знаменитості традиційно їздять у теплі країни взимку, і багатьох українських зірок війна захопила за кордоном. Та багато хто повернувся до України, і майже всі проводять благодійні проєкти та допомагають перемогти росію. Яку діяльність розвивають наші зірки за кордоном, розповідають телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник у 11 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Поки громадяни доводять відданість Україні на фронті, тисячі українців продовжують боротьбу і росією за кордоном. Хто із зірок опинився за кордоном, та чому дехто з них мовчить?

Гуморист Дмитро Танкович із першими вибухами одразу прийняв рішення виїхати за кордон та вивезти у безпечне місце дружину та доньку.

«Коли наш дім почав рухатися від вибухів, ми зрозуміли, що треба їхати ― я думав, що вони хай їдуть, а я залишуся, якщо мене не пропустять. Але ми виїхали до Варшави», ― розказав він.

Дмитро має білоруський паспорт, тому зміг виїхати, але не в Білорусь.

«Був радий, що я зміг родину вивези, але потім почуття сорому зробило так, що я два-три дні спати не міг, і вирішив, що ні, я поїду», ― розповів чоловік про повернення до України.

Колумбійця кулінара та телеведучого Ектора Хіменеса-Браво війна застала на батьківщині у відпустці. Проте скоро він повернувся до України.

«Коли я побачив “Вітаємо, Україна!”, всередині відчув,що звичайно, мені треба бути тут», ― розповів Ектор.

Сім’я Софії Ротару потрапила в скандал. У перший тиждень війни співачка заявила, що їй сумно через війну, що вона у Києві та молиться за українських захисників.

Проте, позицію Ротару, схоже, не розділили її син та онук. Руслан та Анатолій Євдокименко за великий хабар намагалися нелегально втекти з України через кордон вночі на шлюпці до Молдови.

«Я не в праві засуджувати колег, тих, хто під час війни виїхав, але найсмішніше, що про всіх них на кордоні знають, і про всіх них говорять ― які б вони гроші не платили, щоб їх начебто не впізнали, їх усі знають», ― каже співак Віталій Козловський, який з початку війни допомагає волонтерам за воїнам ЗСУ.

Поїздка до Іспанії затягнулася на 4 місяці для Насті Каменських та Потапа. Від початку війни, вони невпинно засуджують російську владу та російських солдат. Називають війну «геноцидом України», кажуть про те, що росіяни вбивають українських жінок та дітей. Проте, деякі засудили Потапа через те, що він не в Україні.

«Війна ― не той, час, коли ми маємо засуджувати когось. Ми маємо розібратися спочатку з війною. Але той хейт, який прилітає до моїх колег та до мене, ― зараз це зайве», ― каже Віталій Козловський.

Дмитро Монатік був у Іспанії 24 лютого.

«Мене рвало на частини. Я вів дуже багато дискусій з дружиною, тому що ми завжди спілкуємося по всім питанням. Я казав, що всі зараз воюють, я мушу їхати. Але поруч були діти, вона казала: “А сім’я? А як нам бути зараз? Де ми? Що нам робити?” Знайомі телефонували і казали, що мене ще не вистачало, із моїм “військовим досвідом”. Я у військовій справі просто ноль», ― каже Дмитро.

Він зайнявся боротьбою з російською пропагандою, допомогою українцям за кордоном та нашим військовим.

Війна змусила поїхати з України Сергія Бабкіна з родиною. З Харкова вони переїхали до Дніпра, а звідти до Німеччини. За словами співака, їхати було страшно. Нікого на дорозі взагалі не було. В угорщині вони зв’язалися зі знайомою, яка направила їх до Німеччини. За словами подружжя Бабкіних, вони відчувають велику провину, що за кордоном. Проте проводять благодійні концерти та збирають гроші для переселенців та військових.

А от один із зіркових чоловіків насторожив своїх прихильниць. Співак Олег Винник буквально з першими вибухами в Україні зник із країни та замовк. Потім він записав подяку ЗСУ. Втім, звідки він пишається Україною ― невідомо.

Таємниче зникнення Винника прокоментувала співачка Оля Полякова.

«Я спілкувалася з ним на початку війни, та знаю, що у нього теж дуже боліло те, що відбувається в Україні. Не знаю, можу я це говорити, чи ні, але він має якісь проблеми зі здоров’ям. Олег ― він не зрадник, він завжди пропагував українські пісні. Тому давайте дамо можливість йому самому все пояснити», ― звернулася вона до Українців.

На всі запити ЗМІ агенти співака відповідають у кращому випадку відмовою. Проте, шанувальники чекають на особисту звістку від кумира.

Video: «Неймовірна правда про українців»: Що роблять українські зірки за кордоном Хто з українських зірок опинився за кордоном і чому вони мовчать про війну? Читайте у рубриці Неймовірна правда про українців у програмі Все Буде Добре

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