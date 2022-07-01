Неймовірна правда про українців випуск від 30.06.2022 – анонс Все буде добре

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«Неймовірна правда про українців»: що буде у 11 випуску від 1 липня

01.07.2022

128-ий день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників. Українці протистоять окупантам у збройній та інформаційній війні п’ятий місяць. Телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про героїв та основні події, що відбулися за цей час, в 11 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Неймовірна правда про украхнців 03.06.2022

Українці мужньо протистоять російським окупантам. Навіть ті, хто виїхав із країни, борються на інформаційному фронті. Але є знаменитості, які продовжують мовчати.

Що буде в 11 випуску «Неймовірної правди про українців» від 01.07.2022:

  • Які перемоги українців вразили світ та викликали захоплення зарубіжних зірок? Як світова спільнота відреагувала на отримання Україною статусу кандидата на вступ ЄС? І шок іноземців від збору 600 млн гривень за три дні на покупку Народних Байрактарів.
  • Хто і як бореться на інформаційному фронті 24 години на добу? Який вклад у війну роблять журналісти, українські зірки та волонтери?
  • Хто з українських зірок опинився за кордоном? Чому вони мовчать про війну? Куди зник Олег Винник? Як син та онук Софії Ротару незаконно тікали з України? Як в Україні реагують на участь Потапа в інформаційній війні?
  • Які знаменитості збирали тривожну валізу? Хто не поїхав з країни та підтримує українців щодня? 

Щотижня в нових випусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджесту «Все буде добре» на СТБ ведучі розкажуть про величні вчинки звичайних людей! 

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