Неймовірна правда про українців випуск від 30.06.2022 – анонс Все буде добре

«Неймовірна правда про українців»: що буде у 11 випуску від 1 липня

128-ий день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників. Українці протистоять окупантам у збройній та інформаційній війні п’ятий місяць. Телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про героїв та основні події, що відбулися за цей час, в 11 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Українці мужньо протистоять російським окупантам. Навіть ті, хто виїхав із країни, борються на інформаційному фронті. Але є знаменитості, які продовжують мовчати.

Що буде в 11 випуску «Неймовірної правди про українців» від 01.07.2022:

Які перемоги українців вразили світ та викликали захоплення зарубіжних зірок? Як світова спільнота відреагувала на отримання Україною статусу кандидата на вступ ЄС? І шок іноземців від збору 600 млн гривень за три дні на покупку Народних Байрактарів.

Хто і як бореться на інформаційному фронті 24 години на добу? Який вклад у війну роблять журналісти, українські зірки та волонтери?

Хто з українських зірок опинився за кордоном? Чому вони мовчать про війну? Куди зник Олег Винник? Як син та онук Софії Ротару незаконно тікали з України? Як в Україні реагують на участь Потапа в інформаційній війні?

Які знаменитості збирали тривожну валізу? Хто не поїхав з країни та підтримує українців щодня?

Щотижня в нових випусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджесту «Все буде добре» на СТБ ведучі розкажуть про величні вчинки звичайних людей!

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